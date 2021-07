No se guardó nada: el desahogo de Messi que emocionó a todos tras la obtención de la Copa América

Argentina rompió todas las rachas anoche cuando venció a Brasil en el Maracaná y se coronó campeón de la Copa América. Todo de la mano de su capitán, Lionel Messi, quien luego de la euforia de los festejos no se guardó nada y se desahogó ante la prensa.

"Necesitaba sacarme la espina de poder conseguir algo con la Selección", comenzó diciendo en su relato Messi. Y continuó: "Estuve cerquita muchísimos años, sabía que en algún momento se iba a torcer, se iba a dar. Soy un agradecido a Dios por darme este momento, en Brasil y a Brasil. Creo que estaba guardando este momento para mí".

Desde el momento en el que el árbitro terminó el partido, la felicidad se adueñó del cuerpo de Messi. "Es una locura, inexplicable la felicidad que siento, muchas veces me había tocado irme triste, sabía que una vez se me iba a dar, no había mejor momento. Este grupo se lo merecía de verdad, es algo impresionante, muy feliz", manifestó al respecto.

"Muchísimas veces soñé con esto. Se lo dedicó a mi familia, mi mujer, mis hijos, mis viejos, mis hermanos, que muchas veces les tocó sufrir, igual que yo o peor. Siempre nos tocó irnos de vacaciones y pasar varios días tristes, sin ganar nada, y esta vez es diferente", siguió Messi.

Un partido para la historia: a Brasil, en Brasil

Messi aún no termina de caer: después de tantos años, de tantas finales, de tanta angustia, por fin logró ganar su primer título con el seleccionado mayor.

"Creo que todavía no somos conscientes de lo que realmente hicimos, más allá de ser campeones. Ahora estamos muy felices, festejando, pero va a ser un partido que va a quedar para la historia, por haberle ganado la final a Brasil y en Brasil", sentenció la Pulga con respecto a la trascendencia que tendrá el partido.

El reconocimiento de la Argentina

Por último, Messi se refirió a los homenajes que recibió en distintos puntos del país: "Lo vi, me dijeron, en el Obelisco, el Monumento a la Bandera en Rosario, todos lados. Aprovecho para agradecer el reconocimiento del viernes de la gente de Rosario en el Monumento, es algo emocionante. Feliz que Argentina pueda disfrutar, que podamos llevar esta Copa para allá, tan deseada, tanto la queríamos y allá vamos".