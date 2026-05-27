El mundo de la televisión se encuentra en constante movimiento, sobre todo en las principales señales como lo son canal América , Telefe o El Trece. De hecho en los últimos días el canal de la familia confirmó que Darío Turovelzky, CEO, dejó la señal tras años de trabajo.

Las novedades sobre la pantalla chica siguen a la orden del día y ahora afirmaron que una famosa figura desembarcaría en América . Toda la información la dieron a conocer Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Intrusos.

Se trata nada más y nada menos que de Nancy Pazos, quien estaría en negociaciones para sumarse al canal: "Nancy Pazos estuvo hasta hace un rato en las oficinas de América", comenzó diciendo Adrián Pallares. Mientras que Lussich confirmó que "está teniendo conversaciones para sumarse a un programa del canal" .

Afirman que una figura desembarcaría en canal América y revelaron detalles: de quién se trata

"Ha venido al canal, le han hecho oferta y no sabemos bien para qué programa", comentó el conductor de Intrusos. Por el momento Nancy Pazos no se ha expresado tras la información que compartieron sus colegas.

Captura de pantalla 2026-05-27 143049 Nancy Pazos, la figura que se sumaría a canal América. Foto: captura de video / América TV.

Esta reunión se da en la previa del debut del nuevo programa de la tarde canal América, que estará conducido por Marina Calabró y Luis Ventura. Aunque también se habla de una posible vuelta a LAM con Ángel de Brito, quien expresó que le gustaría que la periodista vuelva al ciclo.