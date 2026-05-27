TELEVISIÓN|
Afirman que una figura desembarcaría en canal América y revelaron detalles: de quién se trata
En Intrusos compartieron una información que involucra a canal América y también a una conocida comunicadora.
El mundo de la televisión se encuentra en constante movimiento, sobre todo en las principales señales como lo son canal América, Telefe o El Trece. De hecho en los últimos días el canal de la familia confirmó que Darío Turovelzky, CEO, dejó la señal tras años de trabajo.
Las novedades sobre la pantalla chica siguen a la orden del día y ahora afirmaron que una famosa figura desembarcaría en América. Toda la información la dieron a conocer Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Intrusos.
Se trata nada más y nada menos que de Nancy Pazos, quien estaría en negociaciones para sumarse al canal: "Nancy Pazos estuvo hasta hace un rato en las oficinas de América", comenzó diciendo Adrián Pallares. Mientras que Lussich confirmó que "está teniendo conversaciones para sumarse a un programa del canal".
Nancy Pazos, la figura que desembarcaría en canal América
"Ha venido al canal, le han hecho oferta y no sabemos bien para qué programa", comentó el conductor de Intrusos. Por el momento Nancy Pazos no se ha expresado tras la información que compartieron sus colegas.
Esta reunión se da en la previa del debut del nuevo programa de la tarde canal América, que estará conducido por Marina Calabró y Luis Ventura. Aunque también se habla de una posible vuelta a LAM con Ángel de Brito, quien expresó que le gustaría que la periodista vuelva al ciclo.