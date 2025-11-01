Tras las críticas de Macri a Milei, Pinedo pidió "apoyar el camino para que Argentina deje su decadencia"

Federico Pinedo emitió un mensaje de apoyo al rumbo de la gestión Milei en sus redes sociales, luego de la fallida cena que tuvo Javier Milei con Mauricio Macri.

Federico Pinedo tuiteó un mensaje de respaldo a la gestión libertaria luego de los cuestionamientos que el ex presidente Mauricio Macri hizo tras su reunión de la noche del viernes con el presidente Javier Milei. Macri sostuvo que no logró ponerse de acuerdo sobre la política a seguir en la segunda mitad del mandato libertario al tiempo que criticó la salida de Guillermo Francos de la jefatura de gabinete y su reemplazo por el vocero presidencial Manuel Adorni.

En este contexto, Pinedo sostuvo que "la Argentina está dando pasos enormes y decisivos para dejar una decadencia de décadas. Hay que apoyar ese camino, no buscar acotarlo".

El ex presidente provisional del Senado buscó zanjar así las diferencias internas que anidan en el PRO sobre el posicionamiento partidario en torno a la gestión mileista.

La Argentina está dando pasos enormes y decisivos para salir de una decadencia de décadas. Hay que apoyar ese camino, no buscar acotarlo. — Federico Pinedo (@PinedoFederico) November 2, 2025 Horas antes, el ex presidente Mauricio Macri posteó un largo mensaje en el que lamentó la salida de la jefatura de Gabinete de Guillermo Francos y su reemplazo por un funcionario "sin experiencia" en clara alusión a Manuel Adorni.