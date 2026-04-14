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WhatsApp lanzó el truco para crear imágenes con IA en tus estados: cómo activarlo

WhatsApp actualizó su plataforma con una función que permite generar arte digital con inteligencia artificial sin salir de la app.

Alejandro Llorente

La nueva función de WhatsApp permite describir una idea y convertirla en imagen para los estados en cuestión de segundos.

La nueva función de WhatsApp permite describir una idea y convertirla en imagen para los estados en cuestión de segundos.

shutterstock

WhatsApp no deja de sorprender y esta vez decidió integrar su herramienta más potente directamente en la interacción diaria de sus usuarios. Se trata de la nueva función de Meta AI, que ahora permite crear y compartir imágenes generadas por inteligencia artificial directamente en los estados, transformando la forma en que nos comunicamos con nuestros contactos.

La notificación sobre esta actualización ya está llegando a miles de celulares y busca que los estados de WhatsApp sean más divertidos y personalizados. Es decir, ya no hace falta buscar imagenes en Google o usar aplicaciones externas para crear una foto, sino simplemente podemos hacerlo dentro de la aplicación de mensajería.

Cómo crear tus imágenes con IA paso a paso

  • Entrá a la pestaña de Novedades: dirigite a la sección de Estados como lo hacés habitualmente.

  • Iniciá un nuevo estado: tocá el ícono de la cámara o el lápiz para añadir una actualización.

  • Buscá el botón de "Imágenes de IA": notarás un nuevo botón con el logo de Meta AI o una varita mágica.
  • Describí tu idea: Escribí lo que querés ver. Por ejemplo: "Un atardecer futurista en la montaña" o "Un gato tomando café en la luna".

  • Generá y compartí: en pocos segundos, la inteligencia artificial te ofrecerá opciones para que elijas tu favorita y la publiques al instante.

Meta IA - Portada
Con solo describir una escena, la inteligencia artificial de Meta crea im&aacute;genes personalizadas para compartir con tus contactos al instante.

Con solo describir una escena, la inteligencia artificial de Meta crea imágenes personalizadas para compartir con tus contactos al instante.

Un cambio en la personalización digital

Esta función no solo es una curiosidad técnica, sino que marca un avance en la democratización de la IA y la tecnología. Ahora, cualquier usuario, sin necesidad de conocimientos de diseño o sin necesidad de salir de la aplicación, puede generar contenido visual de alta calidad.

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