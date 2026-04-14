WhatsApp lanzó el truco para crear imágenes con IA en tus estados: cómo activarlo
WhatsApp actualizó su plataforma con una función que permite generar arte digital con inteligencia artificial sin salir de la app.
WhatsApp no deja de sorprender y esta vez decidió integrar su herramienta más potente directamente en la interacción diaria de sus usuarios. Se trata de la nueva función de Meta AI, que ahora permite crear y compartir imágenes generadas por inteligencia artificial directamente en los estados, transformando la forma en que nos comunicamos con nuestros contactos.
La notificación sobre esta actualización ya está llegando a miles de celulares y busca que los estados de WhatsApp sean más divertidos y personalizados. Es decir, ya no hace falta buscar imagenes en Google o usar aplicaciones externas para crear una foto, sino simplemente podemos hacerlo dentro de la aplicación de mensajería.
Cómo crear tus imágenes con IA paso a paso
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Entrá a la pestaña de Novedades: dirigite a la sección de Estados como lo hacés habitualmente.
Iniciá un nuevo estado: tocá el ícono de la cámara o el lápiz para añadir una actualización.
- Buscá el botón de "Imágenes de IA": notarás un nuevo botón con el logo de Meta AI o una varita mágica.
- Describí tu idea: Escribí lo que querés ver. Por ejemplo: "Un atardecer futurista en la montaña" o "Un gato tomando café en la luna".
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Generá y compartí: en pocos segundos, la inteligencia artificial te ofrecerá opciones para que elijas tu favorita y la publiques al instante.
Un cambio en la personalización digital
Esta función no solo es una curiosidad técnica, sino que marca un avance en la democratización de la IA y la tecnología. Ahora, cualquier usuario, sin necesidad de conocimientos de diseño o sin necesidad de salir de la aplicación, puede generar contenido visual de alta calidad.