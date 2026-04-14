WhatsApp lanzó el truco para crear imágenes con IA en tus estados: cómo activarlo

WhatsApp actualizó su plataforma con una función que permite generar arte digital con inteligencia artificial sin salir de la app.

La nueva función de WhatsApp permite describir una idea y convertirla en imagen para los estados en cuestión de segundos.

WhatsApp no deja de sorprender y esta vez decidió integrar su herramienta más potente directamente en la interacción diaria de sus usuarios. Se trata de la nueva función de Meta AI, que ahora permite crear y compartir imágenes generadas por inteligencia artificial directamente en los estados, transformando la forma en que nos comunicamos con nuestros contactos.

La notificación sobre esta actualización ya está llegando a miles de celulares y busca que los estados de WhatsApp sean más divertidos y personalizados. Es decir, ya no hace falta buscar imagenes en Google o usar aplicaciones externas para crear una foto, sino simplemente podemos hacerlo dentro de la aplicación de mensajería.