WhatsApp: qué son los nombres de usuario y cuándo podrían activarse

Hace algunos meses, WhatsApp viene trabajando en una de las funciones más esperadas por los usuarios : los nombres de usuario. Hasta ahora, para iniciar una conversación es necesario contar con el número de teléfono de la otra persona, pero este cambio apunta a ofrecer una alternativa más práctica y privada.

La nueva herramienta permitirá identificarse dentro de la app mediante un nombre único, similar a lo que ya sucede en Telegram. De esta manera, los usuarios podrán compartir su nombre de usuario en lugar de su número, lo que suma una capa extra de privacidad y facilita el contacto sin necesidad de exponer datos personales.

Según el sitio especializado WABetaInfo, esta función ya aparece en versiones beta de iOS, lo que indica que su lanzamiento está en camino. Sin embargo, como suele ocurrir con este tipo de actualizaciones, la llegada será progresiva y podría demorarse algunos meses hasta estar disponible para todos los usuarios.

Por el momento no hay una fecha oficial confirmada, pero todo indica que la implementación será gradual y dependerá de nuevas actualizaciones de la aplicación.

Una vez que los nombres de usuario estén habilitados, los usuarios deberán ingresar a la configuración de su perfil dentro de la app. Allí aparecerá una nueva opción para crear y configurar el nombre de usuario.

Los nombres de usuario serán únicos para cada cuenta.

El proceso será sencillo y guiado. Una vez elegido, el nombre quedará vinculado a la cuenta y podrá compartirse con otras personas como alternativa al número de teléfono.

Reglas para elegir un nombre de usuario

Para evitar confusiones y garantizar la seguridad, WhatsApp establecerá algunas condiciones al momento de crear un nombre de usuario:

No puede comenzar con “www.” ni terminar con dominios como “.com” o “.net”

Debe incluir al menos una letra

Se permiten letras minúsculas (a–z), números (0–9), puntos y guiones bajos

Debe tener entre 3 y 35 caracteres

Además, el nombre deberá ser único y compatible dentro del ecosistema de Meta. En caso de estar en uso en otras plataformas como Instagram o Facebook, el usuario deberá demostrar que es el titular para poder utilizarlo.

Con esta actualización, WhatsApp busca modernizar su sistema de contactos y adaptarse a una lógica más flexible, donde la privacidad y la facilidad de uso sean protagonistas.