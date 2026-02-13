Verano en el Caribe chileno: playas de aguas cristalinas a un paso de Mendoza

En Chile, una playa de aguas cristalinas y arena clara se convierte en destino ideal de verano para turistas que buscan relax y desconexión.

De cara a un nuevo fin de semana largo en Argentina, muchas personas preparan las valijas para aprovechar los últimos días de verano junto al mar. Entre las alternativas más elegidas por mendocinos aparecen las playas de Chile, una opción cercana y, en muchos casos, más accesible para una escapada corta.

Si bien destinos tradicionales como Viña del Mar, Reñaca o Concón concentran gran parte del turismo, existen otras playas menos masivas que ofrecen un entorno más natural y tranquilo. En ese grupo se destaca Tongoy, una localidad costera que gana cada vez más protagonismo entre quienes buscan desconexión.

Qué hace ideal a Tongoy para el verano La playa de Tongoy se ubica en la costa de la Región de Coquimbo, a unos 45 minutos de La Serena. Se distingue por su arena clara y sus aguas cristalinas, que permiten ver los pies al ingresar al mar. Estas características le valieron el apodo de “Caribe chileno” entre turistas y residentes.

Otro de sus atractivos es la amplitud de la playa. Incluso en temporada alta, su extensión permite encontrar sectores más tranquilos, ideales para descansar y disfrutar del paisaje sin aglomeraciones. Esa combinación de mar transparente, entorno natural y menor densidad de visitantes la convierte en una opción buscada para quienes priorizan la calma.