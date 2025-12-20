Una rutina de 2 ejercicios para marcar el abdomen que dura menos de 10 minutos

Ambos movimientos son perfectos para los días con miles cosas por hacer y que no tienes ni un segundo de sobra.

Una rutina express puede ser igual de efectiva que una de 30 minutos. Muchos creen que una mayor cantidad de ejercicios significa un abdomen más tonificado, pero especialistas han demostrado que nadie necesita de horas y horas en un gimnasio para conseguir un core plano y fuerte.

El abdomen tiene 5 músculos en la parte frontal que tienen que ser entrenados por igual si quieres ver resultados. El que más se nota es el recto abdominal, también conocido como six-pack, pero el abdomen se compone de otros cuatro: el piramidal, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Es importante conocer estas divisiones para armar una rutina con movimientos que trabajen cada una de ellas.

La rutina de ejercicio para marcar cintura y abdomen Foto: Unsplash La rutina que no falla. Archivo. La rutina de 2 ejercicios El primer ejercicio es russian twist que consiste en girar el tronco de lado a lado mientras se mantiene la espalda recta y el abdomen contraído. Recuerda que tienes que estar sentado con las rodillas flexionadas y el torso inclinado hacia atrás. Si quieres agregar mayor dificultad puedes levantar los pies, enfocándote en mover solo la parte superior del cuerpo.

El segundo es el clásico crunch para el que tienes que acostarte boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Contrae el abdomen y coloca las manos detrás de la cabeza. Eleva el torso lentamente hasta que los hombros se despeguen del suelo, manteniendo la zona lumbar pegada. Luego baja lentamente, sin dejar de contraer el abdomen.