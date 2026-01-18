Tu aliada para el verano: limonada de menta, jengibre y pepino ¡deliciosa!
Refrescante y natural, esta receta de limonada con menta, jengibre y pepino es ideal para hidratarse en el verano.
Fresca, liviana y aromática, esta receta de limonada con menta, jengibre y pepino es ideal para el verano. Perfecta para hidratarse en días de calor intenso, acompaña almuerzos livianos, asados o tardes al sol, con un perfil natural y refrescante. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 1,5 litros)
Limones – 4 unidades
Agua fría – 1,5 litros
Pepino – ½ unidad
Jengibre fresco – 2 cm de raíz
Hojas de menta fresca – 1 puñado
Azúcar, miel o endulzante – a gusto
Hielo – a gusto
Paso a paso para lograr una limonada bien refrescante
1- Exprimí los limones y reservá el jugo.
2- Cortá el pepino en rodajas finas y rallá o laminá el jengibre.
3- En una jarra grande colocá el jugo de limón, el pepino, el jengibre y las hojas de menta levemente aplastadas.
4- Agregá el agua fría, endulzá a gusto y mezclá bien.
5- Sumá hielo y dejá reposar unos minutos para que los sabores se integren antes de servir.
De la cocina a la mesa
Esta receta es ideal para deleitarse en el verano argentino: refresca sin empalagar y acompaña desde un asado al mediodía hasta una merienda por la tarde, en la pileta. Servida bien fría, la limonada con menta, jengibre y pepino se convierte en una opción natural y elegante para compartir. ¡A disfrutar!