Tu aliada para el verano: limonada de menta, jengibre y pepino ¡deliciosa!

Fresca, liviana y aromática, esta receta de limonada con menta, jengibre y pepino es ideal para el verano . Perfecta para hidratarse en días de calor intenso, acompaña almuerzos livianos, asados o tardes al sol, con un perfil natural y refrescante. ¡Manos a la obra!

Limonada con menta, jengibre y pepino receta refrescante de verano

Limonada con menta, jengibre y pepino receta refrescante de verano

1- Exprimí los limones y reservá el jugo.

2- Cortá el pepino en rodajas finas y rallá o laminá el jengibre.

3- En una jarra grande colocá el jugo de limón, el pepino, el jengibre y las hojas de menta levemente aplastadas.

4- Agregá el agua fría, endulzá a gusto y mezclá bien.

5- Sumá hielo y dejá reposar unos minutos para que los sabores se integren antes de servir.

Receta de limonada fresca para el verano Receta de limonada fresca para el verano Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta es ideal para deleitarse en el verano argentino: refresca sin empalagar y acompaña desde un asado al mediodía hasta una merienda por la tarde, en la pileta. Servida bien fría, la limonada con menta, jengibre y pepino se convierte en una opción natural y elegante para compartir. ¡A disfrutar!