Receta ideal para el verano: limonada con frutos rojos ¡una delicia!
Con sabor cítrico y un toque frutal, esta limonada es una receta fresca y colorida para disfrutar el verano.
Refrescante, vibrante y bien veraniega, esta limonada con frutos rojos es una receta ideal para el verano. Combina acidez, dulzura natural y mucho color en una bebida simple, casera y perfecta para combatir el calor. Prepararla es super fácil y, cuando la tengas hecha, no podrás dejar de tomarla ¡manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 vasos)
Limones – 4 unidades
Frutos rojos (frutilla, arándano o frambuesa) – 1 taza
Agua fría – 1 litro
Azúcar o miel – 3 cucharadas (ajustar a gusto)
Hielo – cantidad necesaria
Hojas de menta – opcional, para servir
Paso a paso para crear una limonada con frutos rojos deliciosa
1- Exprimí los limones y reservá el jugo bien fresco.
2- Lavá los frutos rojos y procesalos ligeramente para liberar su color y sabor.
3- En una jarra grande, colocá el jugo de limón, los frutos rojos y el agua fría.
4- Endulzá con azúcar o miel, mezclando bien para integrar.
5- Sumá abundante hielo y revolvé suavemente para enfriar la bebida.
6- Serví esta receta bien fría, ideal para el verano, decorando con menta y rodajas de limón.
De la cocina a la mesa
Esta limonada con frutos rojos es una receta fresca, colorida y muy rendidora para el verano. Con pocos ingredientes, logra una bebida equilibrada, ideal para reuniones, almuerzos al aire libre o simplemente para refrescarse durante el día. El contraste entre el limón y los frutos rojos aporta sabor y personalidad, transformando una limonada clásica en una opción distinta y atractiva. Servila bien fría y disfrutá una receta simple que se luce sola en cualquier mesa de verano.