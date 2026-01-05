Presenta:

Receta ideal para el verano: limonada con frutos rojos ¡una delicia!

Con sabor cítrico y un toque frutal, esta limonada es una receta fresca y colorida para disfrutar el verano.

Candela Spann

Ideal para el verano, esta limonada con frutos rojos es la sensación
Imagen creada con IA MDZ

Refrescante, vibrante y bien veraniega, esta limonada con frutos rojos es una receta ideal para el verano. Combina acidez, dulzura natural y mucho color en una bebida simple, casera y perfecta para combatir el calor. Prepararla es super fácil y, cuando la tengas hecha, no podrás dejar de tomarla ¡manos a la obra!

En verano, la limonada con frutos rojos se elige por su poder refrescante y antioxidante.
Ingredientes (rinde 4 vasos)

  • Limones – 4 unidades

  • Frutos rojos (frutilla, arándano o frambuesa) – 1 taza

  • Agua fría – 1 litro

  • Azúcar o miel – 3 cucharadas (ajustar a gusto)

  • Hielo – cantidad necesaria

  • Hojas de menta – opcional, para servir

Paso a paso para crear una limonada con frutos rojos deliciosa

1- Exprimí los limones y reservá el jugo bien fresco.

2- Lavá los frutos rojos y procesalos ligeramente para liberar su color y sabor.

3- En una jarra grande, colocá el jugo de limón, los frutos rojos y el agua fría.

4- Endulzá con azúcar o miel, mezclando bien para integrar.

5- Sumá abundante hielo y revolvé suavemente para enfriar la bebida.

6- Serví esta receta bien fría, ideal para el verano, decorando con menta y rodajas de limón.

La combinación hace de la limonada con frutos rojos de verano una bebida más aromática.
De la cocina a la mesa

Esta limonada con frutos rojos es una receta fresca, colorida y muy rendidora para el verano. Con pocos ingredientes, logra una bebida equilibrada, ideal para reuniones, almuerzos al aire libre o simplemente para refrescarse durante el día. El contraste entre el limón y los frutos rojos aporta sabor y personalidad, transformando una limonada clásica en una opción distinta y atractiva. Servila bien fría y disfrutá una receta simple que se luce sola en cualquier mesa de verano.

