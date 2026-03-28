Tres ingredientes de la alacena que eliminan las cucarachas de la cocina para siempre

Las cucarachas en la cocina tienen solución con ingredientes que ya tenemos en la alacena: cómo eliminarlas sin productos químicos.

Las cucarachas son una de las plagas más difíciles de erradicar del hogar y su presencia en la cocina representa un riesgo sanitario real. Antes de recurrir a insecticidas químicos costosos, hay tres ingredientes que casi siempre están en cualquier alacena y que los expertos en control de plagas recomiendan por su efectividad.

Tres ingredientes que no falllan contra las cucarachas Bicarbonato de sodio y azúcar Es la combinación más efectiva y económica para eliminar cucarachas de raíz. El azúcar actúa como cebo que atrae a las cucarachas y el bicarbonato de sodio las elimina al reaccionar con los ácidos del sistema digestivo del insecto. La preparación es simple: mezclar partes iguales de bicarbonato y azúcar y colocar pequeñas cantidades en tapitas o recipientes cerca de los rincones, debajo de la pileta y detrás de los electrodomésticos. Las cucarachas llevan el cebo al nido y eliminan a toda la colonia.

bicarbonato de sodio La mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar es uno de los métodos caseros más efectivos para eliminar cucarachas de raíz. Foto: Archivo Laurel Para reforzar se puede utilizar laurel. Las cucarachas tienen una aversión instintiva al aroma del laurel y evitan los espacios donde está presente. Colocar hojas de laurel secas en los cajones de la cocina, dentro de la alacena, debajo de la pileta y en los rincones donde suelen aparecer mantiene alejadas a las cucarachas.