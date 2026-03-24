El truco de la cebolla en las hornallas que se volvió viral y por qué funciona

La cebolla tiene propiedades de limpieza que ayudan a eliminar la grasa de la cocina y de las hornallas de casa.

La acidez de la cebolla la convierte en una aliada de limpieza inesperada. Foto: Shutterstock

Entre los trucos de limpieza que más se viralizan en redes sociales, uno de los que más sorprende es el que incluye a la cebolla como ingrediente desengrasante. Lo que parece una receta de cocina tiene en realidad varios usos prácticos que vale la pena conocer.

Cómo usar la cebolla como desengrasante Muchos expertos en limpieza del hogar usan media cebolla para limpiar las hornallas de la cocina y quitarle la grasa. Aunque suene sorprendente, la cebolla tiene compuestos sulfurados y ácido pirúvico que permiten desengrasar superficies metálicas. Simplemente, hay que frotar media cebolla y estos compuestos actúan disolviendo la grasa acumulada y los residuos de comida quemada.

Por otro lado, según muchas prácticas populares, el jugo de cebolla tiene propiedades antibacterianas que ayudan a desinfectar la superficie sin necesidad de productos químicos.

cebolla (1) Frotar media cebolla sobre la rejilla caliente ayuda a remover la grasa y los restos de comida quemada. Foto: Archivo Para qué sirve exactamente El principal uso es la limpieza de hornallas con grasa acumulada y manchas de comida quemada. La cebolla actúa especialmente bien sobre los residuos oscuros que se forman con el calor repetido y que con el tiempo se vuelven casi imposibles de quitar con métodos convencionales. También es efectiva para eliminar el olor a quemado que queda en las hornallas después de cocinar.