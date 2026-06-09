Tortitas negras con masa de tarta y con mucho relleno: cocina súper exprés
Esta versión simplificada de tortitas negras rellenas se destaca por su practicidad y pocos ingredientes, ideal para los amantes de las recetas dulces caseras.
Las tortitas negras rellenas con dulce de leche son una de las recetas más originales para reinventar un clásico de la panadería argentina. La combinación de una masa tierna, una generosa capa de azúcar negra y un relleno cremoso de dulce de leche da como resultado una factura irresistible, perfecta para acompañar el mate o el café. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina dulce casera, esta versión simplificada preparada con masa de tarta destaca por su practicidad y por requerir pocos ingredientes. Podrás disfrutar de unas tortitas negras rellenas sin complicaciones y con todo el sabor de una elaboración tradicional.
FICHA
Ingredientes
- 2 tapas de masa para tarta
- 300 g de dulce de leche repostero
- 100 g de azúcar negra
- 2 cucharadas de agua
- Precalentá el horno a 180 °C. Cortá discos de la masa para tarta y colocá una cucharada de dulce de leche repostero en el centro de la mitad de ellos.
- Cubrí con otro disco de masa, sellá bien los bordes y acomodá las tortitas en una placa para horno.
- Mezclá el azúcar negra con el agua hasta obtener una pasta húmeda y distribuíla sobre la superficie de cada tortita.
- Horneá durante 18 a 20 minutos, hasta que estén doradas. Dejá enfriar unos minutos antes de servir.