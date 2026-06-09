Tortitas negras con masa de tarta y con mucho relleno: cocina súper exprés

Las tortitas negras rellenas con dulce de leche son una de las recetas más originales para reinventar un clásico de la panadería argentina. La combinación de una masa tierna, una generosa capa de azúcar negra y un relleno cremoso de dulce de leche da como resultado una factura irresistible, perfecta para acompañar el mate o el café. ¡Manos a la obra!