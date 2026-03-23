Spaghetti con salsa de morrón, la receta definitiva de un clásico reversionado

Esta receta de spaghetti con salsa de morrón es una opción simple y sabrosa para variar las pastas de todos los días. El morrón aporta un sabor dulce y ahumado que combina perfecto con la pasta . Es una delicia fácil de preparar, ideal para una comida casera rápida y llena de sabor. ¡Manos a la obra!

1- Lavar y cortar el morrón en tiras, retirando semillas y nervaduras.

2- Pelar y picar la cebolla y el ajo.

3- Calentar el aceite en una sartén y saltear la cebolla hasta que esté transparente.

4- Agregar el ajo y el morrón, y cocinar hasta que estén tiernos.

5- Procesar la preparación hasta obtener una salsa de morrón suave.

6- Volver la salsa a la sartén y agregar la crema de leche.

7- Condimentar con sal y pimienta y cocinar unos minutos más.

8- Hervir los spaghetti en abundante agua con sal hasta que estén al dente.

9- Colar la pasta y mezclar con la salsa de morrón.

10- Servir caliente con queso rallado por encima.

Receta de spaghetti de morrón Receta de spaghetti de morrón Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

El spaghetti con salsa de morrón es una alternativa diferente para salir de las salsas tradicionales. Esta receta destaca por el sabor dulce del morrón, que al cocinarse se vuelve más intenso y agradable. Combinado con la crema de leche, se logra una salsa suave y muy cremosa que envuelve perfectamente la pasta. Es un plato ideal para una comida rápida pero con un toque especial. Además, se puede enriquecer con pollo, hongos o más queso según el gusto. ¡A disfrutar!