Sorrentinos de salmón caseros: la receta ideal para sorprender

Esta receta de sorrentinos de salmón es ideal para quienes buscan una pasta casera diferente y sofisticada. El relleno combina salmón y queso crema, logrando una textura cremosa y un sabor delicado. Es una delicia perfecta para una comida especial o para sorprender con algo casero. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (rinde 4 porciones)

Harina de trigo — 400 gramos

Huevo — 4 unidades (240 gramos)

Salmón — 300 gramos

Queso crema — 200 gramos

Cebolla — 100 gramos

Ajo — 1 diente

Aceite — 20 mililitros

Sal — 5 gramos

Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear sorrentinos de salmón deliciosos

1- Mezclar la harina de trigo con los huevos hasta formar una masa y dejar descansar 30 minutos.

2- Picar la cebolla y el ajo, y saltearlos en aceite.

3- Agregar el salmón cortado en trozos pequeños y cocinar brevemente.

4- Retirar del fuego, dejar enfriar y mezclar con el queso crema.

5- Estirar la masa, colocar porciones del relleno y formar los sorrentinos.

6- Cocinar en agua con sal durante 5 minutos hasta que floten.

7- Servir los sorrentinos de salmón con la salsa deseada.

De la cocina a la mesa

Los sorrentinos de salmón son una opción elegante y deliciosa dentro de la pasta casera. Esta receta combina la suavidad del relleno con una masa fresca que realza todos los sabores. El salmón aporta un toque especial y se complementa perfectamente con el queso crema, logrando una textura cremosa. Son ideales para una ocasión especial o para salir de lo tradicional con una propuesta diferente. Además, se pueden acompañar con salsa blanca, de limón o simplemente con manteca. Estos sorrentinos caseros son una verdadera experiencia gastronómica. ¡A disfrutar!