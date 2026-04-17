Sorrentinos de salmón caseros: la receta ideal para sorprender
Receta de sorrentinos de salmón, una pasta casera rellena, cremosa y perfecta para una comida especial.
Esta receta de sorrentinos de salmón es ideal para quienes buscan una pasta casera diferente y sofisticada. El relleno combina salmón y queso crema, logrando una textura cremosa y un sabor delicado. Es una delicia perfecta para una comida especial o para sorprender con algo casero. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Harina de trigo — 400 gramos
- Huevo — 4 unidades (240 gramos)
- Salmón — 300 gramos
- Queso crema — 200 gramos
- Cebolla — 100 gramos
- Ajo — 1 diente
- Aceite — 20 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear sorrentinos de salmón deliciosos
1- Mezclar la harina de trigo con los huevos hasta formar una masa y dejar descansar 30 minutos.
2- Picar la cebolla y el ajo, y saltearlos en aceite.
3- Agregar el salmón cortado en trozos pequeños y cocinar brevemente.
4- Retirar del fuego, dejar enfriar y mezclar con el queso crema.
5- Estirar la masa, colocar porciones del relleno y formar los sorrentinos.
6- Cocinar en agua con sal durante 5 minutos hasta que floten.
7- Servir los sorrentinos de salmón con la salsa deseada.
De la cocina a la mesa
Los sorrentinos de salmón son una opción elegante y deliciosa dentro de la pasta casera. Esta receta combina la suavidad del relleno con una masa fresca que realza todos los sabores. El salmón aporta un toque especial y se complementa perfectamente con el queso crema, logrando una textura cremosa. Son ideales para una ocasión especial o para salir de lo tradicional con una propuesta diferente. Además, se pueden acompañar con salsa blanca, de limón o simplemente con manteca. Estos sorrentinos caseros son una verdadera experiencia gastronómica. ¡A disfrutar!