Semana Santa: el pueblo de Córdoba que tiene dos ríos y un museo único en el mundo

En esta Semana Santa este pueblo de Córdoba ofrece una agenda cultural y natural que no tiene nada que envidiarle a los destinos más masivos.

Nono es un pueblo que se ubica en el Valle de Traslasierra, a unos 160 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Es uno de los más antiguos de Traslasierra, fundado a fines del 1700, y eso se nota en sus construcciones: casas de adobe, almacenes de ramos generales y una capilla de 1908 que integran el circuito llamado "Casas con historia".

Qué hacer en Nono esta Semana Santa El pueblo tiene dos ríos de aguas cristalinas: el río Los Sauces, de aguas cálidas y zonas de poca profundidad, ideal para familias con niños, y el río Chico, que se abre paso entre grandes piedras y forma pozas naturales para nadar. Entre cascadas y balnearios como Las Tropas y Los Remansos, el agua es el centro de la experiencia natural del lugar. Para Semana Santa, el clima otoñal con temperaturas entre 15 y 22 grados es ideal para estar al aire libre sin el calor del verano.

Embed - Pueblo A cinco kilómetros del centro de Nono se encuentra el Museo Rocsen, un espacio polifacético que alberga más de 18.000 piezas de todas las disciplinas en un predio de 1.530 metros cuadrados. Otras fuentes hablan de más de 20.000 piezas traídas de todo el mundo, organizadas como un recorrido por la evolución humana. Es uno de los museos más singulares del interior del país y funciona como una visita de varias horas.