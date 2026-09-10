¿Salsa bechamel o salsa blanca? La diferencia que casi nadie conoce
Aunque a menudo se las llama indistintamente, la salsa bechamel es una preparación específica con ingredientes definidos: roux, manteca, harina y leche.
La salsa bechamel es una de esas recetas que aparecen en pastas y gratinados. Aunque muchas veces se la llama simplemente “salsa blanca”, hay una diferencia importante: la bechamel es una preparación, hecha a partir de un roux de manteca y harina al que se incorpora leche. ¡Manos a la obra!
En la cocina está la clave de la diferencia: una salsa blanca puede ser una denominación más general para una salsa de color blanco, mientras que la bechamel tiene una técnica y una base clásicas bien definidas. Para que quede perfecta, el secreto está en preparar bien el roux y sumar la leche de a poco, batiendo constantemente.
FICHA
Ingredientes
- 50 gr de manteca
- 50 gr de harina
- 500 ml de leche
- Sal y pimienta, a gusto
- Nuez moscada, a gusto
- Calentá la leche en una cacerola o en el microondas, sin necesidad de que llegue a hervir.
- Derretí la manteca en una cacerola a fuego medio.
- Incorporá la harina y mezclá durante 1 o 2 minutos con un batidor. Esta preparación es el roux, la base de la bechamel.
- Agregá la leche caliente de a poco, mientras batís constantemente para integrar todo y evitar grumos.
- Cociná a fuego medio durante unos minutos, sin dejar de revolver, hasta que la salsa espese y quede cremosa.
- Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada.