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¿Salsa bechamel o salsa blanca? La diferencia que casi nadie conoce

Aunque a menudo se las llama indistintamente, la salsa bechamel es una preparación específica con ingredientes definidos: roux, manteca, harina y leche.

Candela Spann

El secreto de una buena bechamel y la diferencia con la salsa blanca

El secreto de una buena bechamel y la diferencia con la salsa blanca

Imagen creada por IA - MDZ

La salsa bechamel es una de esas recetas que aparecen en pastas y gratinados. Aunque muchas veces se la llama simplemente “salsa blanca”, hay una diferencia importante: la bechamel es una preparación, hecha a partir de un roux de manteca y harina al que se incorpora leche. ¡Manos a la obra!

En la cocina está la clave de la diferencia: una salsa blanca puede ser una denominación más general para una salsa de color blanco, mientras que la bechamel tiene una técnica y una base clásicas bien definidas. Para que quede perfecta, el secreto está en preparar bien el roux y sumar la leche de a poco, batiendo constantemente.

FICHA

Tiempo de cocción
10 minutos
Tiempo de pasos
5 minutos
Tiempo total de preparación
15 minutos
Modo de cocción
Hornalla
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 50 gr de manteca 50 gr de manteca
  • 50 gr de harina 50 gr de harina
  • 500 ml de leche 500 ml de leche
  • Sal y pimienta, a gusto Sal y pimienta, a gusto
  • Nuez moscada, a gusto Nuez moscada, a gusto
Pasos
  • Calentá la leche en una cacerola o en el microondas, sin necesidad de que llegue a hervir.
  • Derretí la manteca en una cacerola a fuego medio.
  • Incorporá la harina y mezclá durante 1 o 2 minutos con un batidor. Esta preparación es el roux, la base de la bechamel.
  • Agregá la leche caliente de a poco, mientras batís constantemente para integrar todo y evitar grumos.
  • Cociná a fuego medio durante unos minutos, sin dejar de revolver, hasta que la salsa espese y quede cremosa.
  • Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada.

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