¿Salsa bechamel o salsa blanca? La diferencia que casi nadie conoce

La salsa bechamel es una de esas recetas que aparecen en pastas y gratinados. Aunque muchas veces se la llama simplemente “ salsa blanca ”, hay una diferencia importante: la bechamel es una preparación, hecha a partir de un roux de manteca y harina al que se incorpora leche . ¡Manos a la obra!

En la cocina está la clave de la diferencia: una salsa blanca puede ser una denominación más general para una salsa de color blanco, mientras que la bechamel tiene una técnica y una base clásicas bien definidas. Para que quede perfecta, el secreto está en preparar bien el roux y sumar la leche de a poco, batiendo constantemente.