Salmorejo cordobés tradicional: la receta estrella del verano
Prepara esta receta paso a paso de salmorejo cordobés, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de salmorejo cordobés es un clásico del verano andaluz, ideal para combatir el calor con sabor y tradición. Cremosa, sencilla y refrescante, esta receta destaca por el uso de pocos ingredientes de alta calidad, logrando un plato emblemático de la gastronomía española que nunca pasa de moda.
Ingredientes para un salmorejo cordobés perfecto
Rinde 4 porciones.
- 1 kg de tomates maduros.
- 200 g de pan blanco del día anterior.
- 150 ml de aceite de oliva virgen extra.
- 1 diente de ajo.
- 10 g de sal.
- 2 huevos cocidos (para servir).
- 100 g de jamón serrano picado (para servir).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Lava bien los tomates y córtalos en trozos grandes.
2- Coloca los tomates en una licuadora o procesador y tritura hasta obtener un puré fino.
3- Añade el pan troceado y deja reposar unos minutos para que se hidrate.
4- Incorpora el ajo y la sal. Vuelve a triturar hasta lograr una mezcla homogénea.
5- Sin dejar de batir, agrega el aceite de oliva en forma de hilo hasta emulsionar.
6- Rectifica de sal si es necesario y refrigera al menos 1 hora.
7- Sirve frío, acompañado de huevo cocido y jamón serrano.
De la cocina a la mesa
El salmorejo cordobés es una receta que demuestra cómo la sencillez puede transformarse en excelencia culinaria. Perfecto para los días calurosos de verano, este plato ofrece una textura cremosa y un sabor intenso gracias al aceite de oliva y al tomate maduro. Puede servirse como entrada o plato principal ligero, y admite variaciones según el gusto personal. Preparar esta receta en casa es una forma deliciosa de conectar con la tradición andaluza y disfrutar de una opción nutritiva, económica y fácil, ideal para compartir en familia o sorprender a invitados con un clásico auténtico. ¡A disfrutar!