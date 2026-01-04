Salmorejo cordobés tradicional: la receta estrella del verano

Esta receta de salmorejo cordobés es un clásico del verano andaluz, ideal para combatir el calor con sabor y tradición. Cremosa, sencilla y refrescante, esta receta destaca por el uso de pocos ingredientes de alta calidad, logrando un plato emblemático de la gastronomía española que nunca pasa de moda.

Cada familia en Córdoba guarda su propia versión de la receta como un tesoro culinario.

1- Lava bien los tomates y córtalos en trozos grandes.

2- Coloca los tomates en una licuadora o procesador y tritura hasta obtener un puré fino.

3- Añade el pan troceado y deja reposar unos minutos para que se hidrate.

4- Incorpora el ajo y la sal. Vuelve a triturar hasta lograr una mezcla homogénea.

5- Sin dejar de batir, agrega el aceite de oliva en forma de hilo hasta emulsionar.

6- Rectifica de sal si es necesario y refrigera al menos 1 hora.

7- Sirve frío, acompañado de huevo cocido y jamón serrano.

Esta receta nació como una comida humilde para aprovechar pan duro y tomates maduros.

De la cocina a la mesa

El salmorejo cordobés es una receta que demuestra cómo la sencillez puede transformarse en excelencia culinaria. Perfecto para los días calurosos de verano, este plato ofrece una textura cremosa y un sabor intenso gracias al aceite de oliva y al tomate maduro. Puede servirse como entrada o plato principal ligero, y admite variaciones según el gusto personal. Preparar esta receta en casa es una forma deliciosa de conectar con la tradición andaluza y disfrutar de una opción nutritiva, económica y fácil, ideal para compartir en familia o sorprender a invitados con un clásico auténtico. ¡A disfrutar!