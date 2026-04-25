Risotto de brócoli: la receta perfecta para una comida casera
Disfruta de un cremoso risotto de brócoli, una receta casera ideal para una comida nutritiva y llena de sabor.
Esta receta de risotto de brócoli es ideal para quienes buscan un plato cremoso, nutritivo y lleno de sabor. El brócoli aporta color, textura y un toque fresco que combina perfecto con el arroz. Es una delicia simple, versátil y perfecta para una comida casera. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Arroz arborio — 300 gramos
- Brócoli hervido — 400 gramos
- Caldo de verduras — 1 litro
- Cebolla — 1 unidad
- Ajo — 1 diente
- Queso rallado — 80 gramos
- Manteca — 40 gramos
- Aceite de oliva — 20 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear un risotto de brócoli delicioso
1- Mixear o pisar el brócoli cocido hasta obtener una textura cremosa.
2- Saltear la cebolla y el ajo en el aceite de oliva hasta que estén transparentes.
3- Agregar al salteado el arroz arborio y mezclar durante unos minutos.
4- Incorporar el caldo de verduras de a poco, revolviendo constantemente.
5- Agregar el brócoli y continuar la cocción.
6- Incorporar la manteca y el queso rallado para dar cremosidad.
7- Ajustar con sal y pimienta y servir el risotto bien caliente.
De la cocina a la mesa
El risotto de brócoli es una excelente opción para quienes buscan una comida cremosa y equilibrada. Esta receta combina la textura suave del arroz con el toque fresco del brócoli, logrando un plato sabroso y nutritivo. Es ideal para una cena liviana o para acompañar carnes y otras preparaciones. Además, se puede personalizar agregando más queso o un toque de limón para resaltar los sabores. El secreto está en la cocción gradual y en revolver constantemente. Este risotto casero es práctico, delicioso y perfecto para cualquier ocasión. ¡A disfrutar!