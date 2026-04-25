Risotto de brócoli: la receta perfecta para una comida casera

Esta receta de risotto de brócoli es ideal para quienes buscan un plato cremoso, nutritivo y lleno de sabor. El brócoli aporta color, textura y un toque fresco que combina perfecto con el arroz. Es una delicia simple, versátil y perfecta para una comida casera. ¡Manos a la obra!

Esta receta de risotto de brócoli es perfecta ¡preparala!

Esta receta de risotto de brócoli es perfecta ¡preparala!

1- Mixear o pisar el brócoli cocido hasta obtener una textura cremosa.

2- Saltear la cebolla y el ajo en el aceite de oliva hasta que estén transparentes.

3- Agregar al salteado el arroz arborio y mezclar durante unos minutos.

4- Incorporar el caldo de verduras de a poco, revolviendo constantemente.

5- Agregar el brócoli y continuar la cocción.

6- Incorporar la manteca y el queso rallado para dar cremosidad.

7- Ajustar con sal y pimienta y servir el risotto bien caliente.

De la cocina a la mesa

El risotto de brócoli es una excelente opción para quienes buscan una comida cremosa y equilibrada. Esta receta combina la textura suave del arroz con el toque fresco del brócoli, logrando un plato sabroso y nutritivo. Es ideal para una cena liviana o para acompañar carnes y otras preparaciones. Además, se puede personalizar agregando más queso o un toque de limón para resaltar los sabores. El secreto está en la cocción gradual y en revolver constantemente. Este risotto casero es práctico, delicioso y perfecto para cualquier ocasión. ¡A disfrutar!