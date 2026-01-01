Receta veraniega: ensalada de pimientos asados

Esta receta de ensalada de pimientos asados es ideal para el verano, ya que combina sabores intensos con una preparación sencilla y fresca. Es una opción ligera, colorida y nutritiva que aprovecha ingredientes básicos para crear un plato perfecto como entrada o acompañamiento en días calurosos.

Esta receta se consume en muchos países mediterráneos con pequeñas variaciones regionales.

1- Lava los pimientos y colócalos enteros sobre una bandeja para horno.

2- Asa los pimientos a 200 °C durante 35–40 minutos, girándolos hasta que la piel esté bien tostada.

3- Retíralos del horno, colócalos en un recipiente y cúbrelos para que suden durante 15 minutos.

4- Pela los pimientos, retira semillas y córtalos en tiras.

5- Pica finamente los ajos y mézclalos con el aceite, el vinagre, la sal y la pimienta.

6- Incorpora los pimientos, mezcla suavemente y espolvorea perejil si lo deseas.

7- Refrigera 20 minutos antes de servir para potenciar los sabores.

Es una receta que tradicionalmente se preparaba para aprovechar excedentes de pimientos asados.

De la cocina a la mesa

Esta receta es una muestra perfecta de cómo ingredientes sencillos pueden transformarse en un plato lleno de sabor y frescura. La ensalada de pimientos asados es versátil, saludable y muy fácil de adaptar según gustos personales. Puede servirse sola, acompañada de pan crujiente, como guarnición de carnes o pescados, o incluso como relleno de bocadillos. Además, su preparación anticipada la convierte en una opción práctica para comidas de verano, reuniones familiares o menús ligeros. Disfrutar esta receta es celebrar la cocina simple, natural y llena de color. ¡A disfrutar!