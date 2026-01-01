Receta veraniega: ensalada de pimientos asados
Prepara esta receta paso a paso de ensalada de pimientos asados, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de ensalada de pimientos asados es ideal para el verano, ya que combina sabores intensos con una preparación sencilla y fresca. Es una opción ligera, colorida y nutritiva que aprovecha ingredientes básicos para crear un plato perfecto como entrada o acompañamiento en días calurosos.
Ingredientes para una ensalada perfecta
Rinde 4 porciones.
- Pimientos rojos grandes: 3 piezas (900 g).
- Ajo: 2 dientes.
- Aceite de oliva extra virgen: 4 cucharadas (60 ml).
- Vinagre de vino o de Jerez: 1 cucharada (15 ml).
- Sal: al gusto (aprox. 1 cucharadita).
- Pimienta negra molida: al gusto.
- Perejil fresco picado (opcional): 1 cucharada.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Lava los pimientos y colócalos enteros sobre una bandeja para horno.
2- Asa los pimientos a 200 °C durante 35–40 minutos, girándolos hasta que la piel esté bien tostada.
3- Retíralos del horno, colócalos en un recipiente y cúbrelos para que suden durante 15 minutos.
4- Pela los pimientos, retira semillas y córtalos en tiras.
5- Pica finamente los ajos y mézclalos con el aceite, el vinagre, la sal y la pimienta.
6- Incorpora los pimientos, mezcla suavemente y espolvorea perejil si lo deseas.
7- Refrigera 20 minutos antes de servir para potenciar los sabores.
De la cocina a la mesa
Esta receta es una muestra perfecta de cómo ingredientes sencillos pueden transformarse en un plato lleno de sabor y frescura. La ensalada de pimientos asados es versátil, saludable y muy fácil de adaptar según gustos personales. Puede servirse sola, acompañada de pan crujiente, como guarnición de carnes o pescados, o incluso como relleno de bocadillos. Además, su preparación anticipada la convierte en una opción práctica para comidas de verano, reuniones familiares o menús ligeros. Disfrutar esta receta es celebrar la cocina simple, natural y llena de color. ¡A disfrutar!