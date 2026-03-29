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Receta de mousse de turrón con textura suave y aireada

Ligera, cremosa y con sabor irresistible: esta receta de mousse de turrón casero es perfecta para un postre elegante, fácil y lleno de tradición.

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Receta de mousse de turrón que parece de restaurante

Receta de mousse de turrón que parece de restaurante

Anna Recetas Fáciles

Esta receta de mousse de turrón es una opción perfecta para disfrutar del sabor clásico del turrón en un postre ligero y aireado. Su textura suave y cremosa la convierte en un dulce ideal para ocasiones especiales o para sorprender en casa. Lograrás un equilibrio perfecto entre dulzura y delicadeza.

La mejor receta de mousse de turrón irresistible
Esta receta convierte un dulce tradicional en un postre moderno.

Esta receta convierte un dulce tradicional en un postre moderno.

Rinde: 6 porciones

Ingredientes

  • 300 gramos de turrón blando.
  • 400 mililitros de nata para montar.
  • 3 huevos.
  • 60 gramos de azúcar.
  • 5 mililitros de extracto de vainilla.
  • 6 gramos de gelatina sin sabor.
  • 40 mililitros de agua.

Paso a paso para crear una mousse de turrón casera deliciosa

1- Hidratar la gelatina sin sabor con el agua y dejar reposar.

2- Trocear el turrón blando y triturarlo hasta obtener una crema.

3- Separar las claras de huevo de las yemas.

4- Batir las yemas con el azúcar hasta que estén cremosas.

5- Añadir el turrón triturado y mezclar bien.

6- Calentar ligeramente la gelatina y añadirla a la mezcla.

7- Montar la nata hasta que esté firme.

8- Incorporar la nata montada con movimientos envolventes.

9- Batir las claras de huevo a punto de nieve y añadirlas suavemente.

10- Repartir la mousse en recipientes y refrigerar al menos 4 horas.

Un sabor que les encantará a todos
Mousse de turrón casera: receta ligera y deliciosa

Mousse de turrón casera: receta ligera y deliciosa

De la cocina a la mesa

La mousse de turrón es una forma elegante de transformar un dulce tradicional en un postre moderno y ligero. Esta receta destaca por su textura aireada y su sabor intenso a turrón, ideal para cerrar una comida especial. Se recomienda servir bien fría para disfrutar mejor su cremosidad. Puede decorarse con trocitos de turrón o frutos secos para aportar contraste. Se conserva en el frigorífico durante uno o dos días. Preparar esta mousse en casa es una forma sencilla de sorprender con un postre sofisticado y delicioso. ¡Y a disfrutar!.

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