Receta de mousse de turrón con textura suave y aireada
Ligera, cremosa y con sabor irresistible: esta receta de mousse de turrón casero es perfecta para un postre elegante, fácil y lleno de tradición.
Esta receta de mousse de turrón es una opción perfecta para disfrutar del sabor clásico del turrón en un postre ligero y aireado. Su textura suave y cremosa la convierte en un dulce ideal para ocasiones especiales o para sorprender en casa. Lograrás un equilibrio perfecto entre dulzura y delicadeza.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
- 300 gramos de turrón blando.
- 400 mililitros de nata para montar.
- 3 huevos.
- 60 gramos de azúcar.
- 5 mililitros de extracto de vainilla.
- 6 gramos de gelatina sin sabor.
- 40 mililitros de agua.
Paso a paso para crear una mousse de turrón casera deliciosa
1- Hidratar la gelatina sin sabor con el agua y dejar reposar.
2- Trocear el turrón blando y triturarlo hasta obtener una crema.
3- Separar las claras de huevo de las yemas.
4- Batir las yemas con el azúcar hasta que estén cremosas.
5- Añadir el turrón triturado y mezclar bien.
6- Calentar ligeramente la gelatina y añadirla a la mezcla.
7- Montar la nata hasta que esté firme.
8- Incorporar la nata montada con movimientos envolventes.
9- Batir las claras de huevo a punto de nieve y añadirlas suavemente.
10- Repartir la mousse en recipientes y refrigerar al menos 4 horas.
De la cocina a la mesa
La mousse de turrón es una forma elegante de transformar un dulce tradicional en un postre moderno y ligero. Esta receta destaca por su textura aireada y su sabor intenso a turrón, ideal para cerrar una comida especial. Se recomienda servir bien fría para disfrutar mejor su cremosidad. Puede decorarse con trocitos de turrón o frutos secos para aportar contraste. Se conserva en el frigorífico durante uno o dos días. Preparar esta mousse en casa es una forma sencilla de sorprender con un postre sofisticado y delicioso. ¡Y a disfrutar!.