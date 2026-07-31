Receta fácil y rápida de polenta con boloñesa, un clásico económico y rendidor
La polenta con salsa boloñesa combina la economía de sus ingredientes con la facilidad de su preparación, ofreciendo un plato reconfortante.
La polenta con boloñesa es uno de los platos más reconfortantes de la gastronomía casera, ideal para disfrutar durante los días fríos. Esta es una de las recetas que combina la suavidad de una polenta cremosa con una salsa boloñesa cocinada a fuego lento, logrando una comida abundante y llena de sabor.
Fácil de preparar y muy rendidora, la polenta con boloñesa ocupa un lugar especial dentro de la cocina argentina e italiana. Además, puede completarse con abundante queso rallado o mozzarella para obtener un plato aún más irresistible. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Hervido y cocción en sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 500 g de carne picada vacuna (para la salsa)
- 1 cebolla picada (para la salsa)
- 1 zanahoria rallada (para la salsa)
- 2 dientes de ajo picados (para la salsa)
- 400 g de tomate triturado (para la salsa)
- 2 cucharadas de aceite de oliva (para la salsa)
- 1 cucharadita de orégano (para la salsa)
- 1 hoja de laurel (para la salsa)
- Sal y pimienta al gusto (para la salsa)
- 250 g de polenta instantánea
- 1 litro de leche
- 500 ml de agua
- 40 g de manteca
- 100 g de queso rallado
- Sal al gusto
Pasos
- Calentar el aceite de oliva en una sartén y rehogar la cebolla, la zanahoria y el ajo. Agregar la carne picada y cocinar hasta que se dore.
- Incorporar el tomate triturado, el orégano, la hoja de laurel, la sal y la pimienta. Cocinar a fuego bajo durante 35 a 40 minutos, revolviendo de vez en cuando hasta obtener una salsa espesa.
- Mientras tanto, llevar a ebullición la leche junto con el agua y una pizca de sal. Agregar la polenta en forma de lluvia, revolviendo constantemente para evitar grumos.
- Cocinar la polenta durante el tiempo indicado por el fabricante. Retirar del fuego e incorporar la manteca y el queso rallado, mezclando hasta lograr una textura bien cremosa.
- Servir una base de polenta en cada plato, cubrir con abundante salsa boloñesa y, si se desea, agregar más queso rallado o cubos de mozzarella antes de llevar a la mesa.