Presenta:

Tendencias

|

mayonesa

Probá esta mayonesa casera saludable: una receta práctica hecha con yemas de huevo

La receta de mayonesa casera con yemas es una joya de la cocina saludable. El yogur griego le aporta cremosidad y una textura irresistible.

Candela Spann

Receta de cocina saludable: mayonesa casera liviana para que disfrutes sin resignar sabor

Receta de cocina saludable: mayonesa casera liviana para que disfrutes sin resignar sabor

Shutterstock

Esta mayonesa de yemas cocidas es una de esas recetas fáciles caseras que permiten preparar un aderezo cremoso y sabroso con ingredientes simples. En esta versión más liviana, se reduce la cantidad de aceite y se incorpora yogur griego, logrando una textura suave sin que resulte pesada. ¡Manos a la obra!

El secreto de cocina: está en procesar muy bien las yemas antes de agregar el resto de los ingredientes, para conseguir una mayonesa homogénea y sin grumos.

FICHA

Tiempo de cocción
10 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
20 minutos
Modo de cocción
hervido y batido
Dificultad
Muy fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 3 yemas de huevo cocidas 3 yemas de huevo cocidas
  • 100 gr de yogur griego natural 100 gr de yogur griego natural
  • 2 cucharadas de aceite de oliva suave 2 cucharadas de aceite de oliva suave
  • 1 cucharadita de mostaza 1 cucharadita de mostaza
  • 1 cucharada de jugo de limón 1 cucharada de jugo de limón
  • 1 a 2 cucharadas de agua 1 a 2 cucharadas de agua
  • Sal y pimenta a gusto Sal y pimenta a gusto
Pasos
  • Cociná los huevos durante aproximadamente 10 minutos en agua hirviendo. Dejalos enfriar, retirales las claras y utilizá las yemas.
  • Pisá las yemas cocidas con un tenedor hasta obtener una pasta lo más lisa posible.
  • Agregá el yogur griego, la mostaza, el jugo de limón, la sal y la pimienta.
  • Incorporá el aceite de oliva de a poco mientras mezclás. Sumá el agua necesaria hasta conseguir una textura cremosa.
  • El secreto de esta versión saludable es reemplazar buena parte del aceite por yogur griego. Aporta cremosidad y permite obtener una salsa más liviana sin perder cuerpo.
  • Finalmente, agregá unas gotas de jugo de limón y mezclá hasta integrar. Probá y ajustá la sal si fuera necesario.
  • Llevá a la heladera durante unos minutos antes de servir.

Archivado en

Notas Relacionadas