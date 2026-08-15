Probá esta mayonesa casera saludable: una receta práctica hecha con yemas de huevo
La receta de mayonesa casera con yemas es una joya de la cocina saludable. El yogur griego le aporta cremosidad y una textura irresistible.
Esta mayonesa de yemas cocidas es una de esas recetas fáciles caseras que permiten preparar un aderezo cremoso y sabroso con ingredientes simples. En esta versión más liviana, se reduce la cantidad de aceite y se incorpora yogur griego, logrando una textura suave sin que resulte pesada. ¡Manos a la obra!
El secreto de cocina: está en procesar muy bien las yemas antes de agregar el resto de los ingredientes, para conseguir una mayonesa homogénea y sin grumos.
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
20 minutos
Modo de cocción
hervido y batido
Dificultad
Muy fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 3 yemas de huevo cocidas
- 100 gr de yogur griego natural
- 2 cucharadas de aceite de oliva suave
- 1 cucharadita de mostaza
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 a 2 cucharadas de agua
- Sal y pimenta a gusto
Pasos
- Cociná los huevos durante aproximadamente 10 minutos en agua hirviendo. Dejalos enfriar, retirales las claras y utilizá las yemas.
- Pisá las yemas cocidas con un tenedor hasta obtener una pasta lo más lisa posible.
- Agregá el yogur griego, la mostaza, el jugo de limón, la sal y la pimienta.
- Incorporá el aceite de oliva de a poco mientras mezclás. Sumá el agua necesaria hasta conseguir una textura cremosa.
- El secreto de esta versión saludable es reemplazar buena parte del aceite por yogur griego. Aporta cremosidad y permite obtener una salsa más liviana sin perder cuerpo.
- Finalmente, agregá unas gotas de jugo de limón y mezclá hasta integrar. Probá y ajustá la sal si fuera necesario.
- Llevá a la heladera durante unos minutos antes de servir.