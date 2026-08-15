Probá esta mayonesa casera saludable: una receta práctica hecha con yemas de huevo

Pasos

Cociná los huevos durante aproximadamente 10 minutos en agua hirviendo. Dejalos enfriar, retirales las claras y utilizá las yemas.

Pisá las yemas cocidas con un tenedor hasta obtener una pasta lo más lisa posible.

Agregá el yogur griego, la mostaza, el jugo de limón, la sal y la pimienta.

Incorporá el aceite de oliva de a poco mientras mezclás. Sumá el agua necesaria hasta conseguir una textura cremosa.

El secreto de esta versión saludable es reemplazar buena parte del aceite por yogur griego. Aporta cremosidad y permite obtener una salsa más liviana sin perder cuerpo.

Finalmente, agregá unas gotas de jugo de limón y mezclá hasta integrar. Probá y ajustá la sal si fuera necesario.