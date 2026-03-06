¡Porras madrileñas caseras irresistibles! receta tradicional paso a paso

Esta receta de porras madrileñas es un clásico imprescindible de la repostería castiza. Más gruesas que los churros y con interior esponjoso, las porras son perfectas para mojar en chocolate caliente. Con pocos ingredientes y una buena técnica, podrás disfrutar en casa de un desayuno tradicional al más puro estilo de Madrid.

La sencillez de la receta es clave: pocos ingredientes, pero técnica muy precisa en la fritura.

Acompañadas con un buen chocolate caliete son irresistibles

1- Calienta el agua en una cacerola amplia hasta que comience a hervir.

2- Añade la sal y el bicarbonato sódico , removiendo hasta que se disuelvan.

3- Incorpora la harina de trigo de golpe y mezclar enérgicamente con una cuchara de madera hasta obtener una masa espesa y homogénea.

4- Deja reposar la masa durante 10 minutos para que pierda un poco de temperatura.

5- Introduce la masa en una manga pastelera con boquilla rizada ancha.

6- Calienta el aceite para freír en una sartén profunda.

7- Forma las porras directamente sobre el aceite caliente, cortándolas con unas tijeras.

8- Fríe hasta que estén doradas, dándoles la vuelta para que se cocinen por igual.

9- Escurre sobre papel absorbente y, si se desea, espolvorea con azúcar.

Con pocos ingredientes y una buena fritura lograrás unas porras de ensueño Algunas versiones actuales reinventan la receta clásica añadiendo rellenos o coberturas dulces. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las porras forman parte de la tradición madrileña y suelen disfrutarse en churrerías históricas durante las mañanas frías. Lo ideal es consumirlas recién hechas, cuando mantienen su textura crujiente exterior y su interior aireado. Si sobran, pueden conservarse unas horas a temperatura ambiente, aunque perderán parte de su encanto. Para recalentarlas, basta unos minutos en el horno. Servidas con un delicioso chocolate espeso, café con leche o incluso solas, las porras madrileñas caseras siempre conquistan a quienes buscan sabores auténticos. ¡Y a disfrutar!.