Por qué no deberías pelar la remolacha antes de hervirla: el truco que pocos conocen

La remolacha es una verdura con gran cantidad de nutrientes , pero al cocinarla muchos se pierden por un error frecuente. La clave principal es no pelarla nunca antes de hervirla porque su piel actúa como un escudo que mantiene los pigmentos y las vitaminas dentro del vegetal.

La remolacha es rica en antioxidantes, pero si las pelas o cortas antes de cocinar , el agua de cocción se volverá de un rojo intenso, lo que significa que los nutrientes se están liberando. Luego podés usar el agua como caldo para pastas, licuados o en recetas de panificados para no perder esa fuente de vitaminas.

Cocinar la remolacha correctamente garantiza la conservación de componentes claves para el corazón y el metabolismo. El más destacado es la betalaína que protege las células y ayuda al hígado a desintoxicarse.

Una cucharada de este abono de remolacha revivirá las plantas de tu jardín Te contamos los beneficios de utilizar este fertilizante. Foto: Pexels

Cuándo consumir remolacha

Aunque se puede encontrar la remolacha durante gran parte del año, su cosecha se realiza desde septiembre a diciembre, con algunos picos en abril y mayo. Consumir remolacha en esos periodos de tiempo es clave para obtener una calidad nutricional máxima. En los meses de cosecha, la remolacha es más dulce y tiene una textura más firme, ideal para consumirla cruda en jugos o en ensaladas.

Además, durante la temporada de remolacha su precio suele bajar de forma considerable. Por eso, aprovechar estos meses para comprar en ferias o a productores locales no solo resulta más económico, sino que también contribuye a apoyar a los agricultores de la región.