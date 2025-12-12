Por qué mezclar laurel y bicarbonato de sodio y por qué cada vez más personas lo recomiendan

Un truco casero mezcla bicarbonato de sodio y laurel para mejorar la limpieza del hogar y eliminar olores de forma natural y económica.

El bicarbonato de sodio se ha convertido en un aliado conocido en la limpieza del hogar, con el podemos resolver problemas cotidianos como eliminar grasa adherida a superficies, quitar el sarro del inodoro o de la pava eléctrica, entre otros beneficios. Sin embargo, es menos conocido su efecto combinado con el laurel.

Para quienes desean aromatizar su casa de forma natural y económica, estos dos ingredientes pueden ser la solución. Mientras el bicarbonato se encarga de neutralizar olores, desinfectar y actuar como un abrasivo suave, el laurel ayuda a eliminar el mal olor de ambientes cerrados como alacenas o cajones.

La mezcla de estos dos ingredientes para lograr un buen aroma en casa es fácil: se debe colocar hojas de laurel con una cucharada de bicarbonato de sodio en un recipiente abierto para ayudar a absorber humedad, neutralizar olores y dejar un aroma fresco. Esta preparación también se usa para mantener alejadas a hormigas y pequeños insectos, gracias al olor del laurel y la acción del bicarbonato.

Otros usos del bicarbonato de sodio con el laurel Otra forma de usar ambos ingredientes es en la limpieza de superficies difíciles. Moler finamente las hojas de laurel y mezclarlas con bicarbonato genera un polvo que actúa como limpiador suave para ollas, mesadas, hornallas y utensilios con grasa. El laurel aporta propiedades antibacterianas y el bicarbonato ayuda a desincrustar, lo que permite una limpieza más efectiva sin dañar materiales.

Laurel La mezcla de laurel y bicarbonato se volvió popular por su eficacia y bajo costo. Shutterstock También se suele emplear esta combinación para higienizar el interior de la heladera. Dejar un recipiente con la mezcla absorbe olores fuertes y mantiene el ambiente más fresco, especialmente después de guardar alimentos de aroma intenso.