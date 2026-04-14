Por qué las mascotas festejan tanto cuando llegamos a casa y qué significa realmente

¿Por qué los perros y gatos reaccionan con euforia al vernos? La ciencia explica el detrás de escena de las mascotas y su comportamiento animal.

En las mascotas, el acto de frotarse es una herramienta clave del comportamiento animal para intercambiar olores. Foto: Shutterstock

Para cualquier dueño de mascotas, el momento de meter la llave en la cerradura marca el inicio de una escena conocida: saltos, maullidos, movimientos de cola y una bienvenida cargada de energía. Sin embargo, detrás de ese festejo no hay una cuestión de jerarquías o dominancia, sino algo mucho más profundo: un vínculo afectivo y una respuesta biológica asociada a la seguridad.

Durante años se creyó que los perros reaccionaban así porque reconocían a su “líder de la manada”. Hoy, los estudios en comportamiento animal descartan esa idea. Los perros no compiten por el control con las personas, sino que las consideran una figura de apego. Cuando ven llegar a su dueño, su organismo libera oxitocina, una hormona vinculada al bienestar y al vínculo emocional. En términos simples, tu regreso representa para ellos tranquilidad y equilibrio.

Comportamiento animal: por qué los perros nos lamen Cuando un perro lame las manos o la cara al recibir a su dueño, no lo hace solo por afecto. Ese comportamiento también cumple una función sensorial clave. A través del gusto y el olfato, el animal obtiene información sobre dónde estuviste, con quién interactuaste e incluso detecta cambios en tu estado emocional.

Lejos de ser un gesto de sumisión, se trata de una forma de reconectar. Es su manera de “leer” el entorno y volver a sincronizarse con su referencia principal, lo que también influye en su propio estado de calma.

El método infalible para cortar las uñas a tu perro en casa Cortar las uñas de tu mascota requiere un mínimo de conocimiento. Foto: Pexels A través del olfato, los animales 'leen' nuestra jornada; un proceso fundamental para su estabilidad y salud emocional dentro de casa. Foto: Archivo ¿Qué pasa con los gatos? En el caso de los gatos, la reacción suele ser más sutil, pero no menos significativa. Cuando un felino se frota contra las piernas o el cuerpo de su dueño, está utilizando sus glándulas para dejar su olor. Este comportamiento se conoce como “marcaje de afiliación”.