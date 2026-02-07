Pizzetas perfectas: receta de verano casera, crujiente y lista para disfrutar
En verano, nada mejor que una receta de pizzetas caseras: rápidas, deliciosas y con ingredientes que podés personalizar a gusto.
Crujientes, sabrosas y fáciles de preparar, estas pizzetas caseras son la opción ideal para el verano, cuando apetecen comidas rápidas y frescas. Esta receta combina masa ligera con ingredientes simples y frescos, perfecta para almuerzos, meriendas o cenas informales. Además, es rendidora, económica y permite variar los toppings según tu gusto o lo que tengas en la heladera.
Rinde: 8 pizzetas medianas
Ingredientes
500 g de harina 0000.
25 g de levadura fresca.
1 cucharadita de sal.
1 cucharadita de azúcar.
250 ml de agua tibia.
2 cucharadas de aceite de oliva.
200 g de salsa de tomate.
200 g de queso mozzarella rallado.
Toppings a gusto (jamón, morrón, aceitunas, tomates cherry, etc.).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Disolvé la levadura y el azúcar en el agua tibia y dejá reposar 10 minutos.
2. Mezclá la harina con la sal, hacé un hueco y agregá la levadura disuelta y el aceite.
3. Amasá hasta obtener una masa lisa y homogénea. Cubrí con un paño y dejá levar 1 hora.
4. Dividí la masa en 8 porciones y estiralas en forma de pizzetas sobre placas enmantecadas.
5. Untá la salsa de tomate sobre cada pizzeta y agregá el queso y los toppings elegidos.
6. Horneá a 200 °C durante 15-20 minutos, hasta que la masa esté dorada y el queso fundido.
7. Retirá del horno, dejá reposar unos minutos y serví caliente.
De la cocina a tu mesa
La masa de pizzeta permite crear infinitas combinaciones de toppings según la estación. Esta receta se conserva hasta 24 horas en heladera, guardada en recipiente cerrado; recalentala unos minutos antes de comer para recuperar su textura crujiente. ¡Cuando pruebes una, no podrás parar!.