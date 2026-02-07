Pizzetas perfectas: receta de verano casera, crujiente y lista para disfrutar

Crujientes, sabrosas y fáciles de preparar, estas pizzetas caseras son la opción ideal para el verano, cuando apetecen comidas rápidas y frescas. Esta receta combina masa ligera con ingredientes simples y frescos, perfecta para almuerzos, meriendas o cenas informales. Además, es rendidora, económica y permite variar los toppings según tu gusto o lo que tengas en la heladera.

La receta de pizzetas caseras es ideal para el verano, ya que se disfrutan tibias o a temperatura ambiente.

La masa para las pizzetas es muy sencilla

1. Disolvé la levadura y el azúcar en el agua tibia y dejá reposar 10 minutos.

2. Mezclá la harina con la sal , hacé un hueco y agregá la levadura disuelta y el aceite .

3. Amasá hasta obtener una masa lisa y homogénea. Cubrí con un paño y dejá levar 1 hora.

4. Dividí la masa en 8 porciones y estiralas en forma de pizzetas sobre placas enmantecadas.

5. Untá la salsa de tomate sobre cada pizzeta y agregá el queso y los toppings elegidos.

6. Horneá a 200 °C durante 15-20 minutos, hasta que la masa esté dorada y el queso fundido.

7. Retirá del horno, dejá reposar unos minutos y serví caliente.

Una opcíon muy rendidora para sorprender La receta de pizzetas caseras permite variar toppings según lo que tengas en la heladera, ¡cada versión es única!. revista Pronto

De la cocina a tu mesa

La masa de pizzeta permite crear infinitas combinaciones de toppings según la estación. Esta receta se conserva hasta 24 horas en heladera, guardada en recipiente cerrado; recalentala unos minutos antes de comer para recuperar su textura crujiente. ¡Cuando pruebes una, no podrás parar!.