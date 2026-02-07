Presenta:

Tendencias

Receta

Pizzetas perfectas: receta de verano casera, crujiente y lista para disfrutar

En verano, nada mejor que una receta de pizzetas caseras: rápidas, deliciosas y con ingredientes que podés personalizar a gusto.

Candela Spann

Explosión de sabor: receta de pizzetas caseras ideales para el verano.

Explosión de sabor: receta de pizzetas caseras ideales para el verano.

Imagen creada por IA - MDZ

Crujientes, sabrosas y fáciles de preparar, estas pizzetas caseras son la opción ideal para el verano, cuando apetecen comidas rápidas y frescas. Esta receta combina masa ligera con ingredientes simples y frescos, perfecta para almuerzos, meriendas o cenas informales. Además, es rendidora, económica y permite variar los toppings según tu gusto o lo que tengas en la heladera.

La masa para las pizzetas es muy sencilla
La receta de pizzetas caseras es ideal para el verano, ya que se disfrutan tibias o a temperatura ambiente.

La receta de pizzetas caseras es ideal para el verano, ya que se disfrutan tibias o a temperatura ambiente.

Rinde: 8 pizzetas medianas

Ingredientes

  • 500 g de harina 0000.

  • 25 g de levadura fresca.

  • 1 cucharadita de sal.

  • 1 cucharadita de azúcar.

  • 250 ml de agua tibia.

  • 2 cucharadas de aceite de oliva.

  • 200 g de salsa de tomate.

  • 200 g de queso mozzarella rallado.

  • Toppings a gusto (jamón, morrón, aceitunas, tomates cherry, etc.).

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Disolvé la levadura y el azúcar en el agua tibia y dejá reposar 10 minutos.

2. Mezclá la harina con la sal, hacé un hueco y agregá la levadura disuelta y el aceite.

3. Amasá hasta obtener una masa lisa y homogénea. Cubrí con un paño y dejá levar 1 hora.

4. Dividí la masa en 8 porciones y estiralas en forma de pizzetas sobre placas enmantecadas.

5. Untá la salsa de tomate sobre cada pizzeta y agregá el queso y los toppings elegidos.

6. Horneá a 200 °C durante 15-20 minutos, hasta que la masa esté dorada y el queso fundido.

7. Retirá del horno, dejá reposar unos minutos y serví caliente.

Una opcíon muy rendidora para sorprender
La receta de pizzetas caseras permite variar toppings según lo que tengas en la heladera, ¡cada versión es única!.

La receta de pizzetas caseras permite variar toppings según lo que tengas en la heladera, ¡cada versión es única!.

De la cocina a tu mesa

La masa de pizzeta permite crear infinitas combinaciones de toppings según la estación. Esta receta se conserva hasta 24 horas en heladera, guardada en recipiente cerrado; recalentala unos minutos antes de comer para recuperar su textura crujiente. ¡Cuando pruebes una, no podrás parar!.

