Piel flácida a los 35: lo que comen quienes buscan más colágeno
La comida que muchos empezaron a elegir para combatir la piel flácida. Ni cremas ni tratamientos caros: esto comen quienes buscan más colágeno.
La piel cambia con los años y eso se nota rápido. La flacidez en brazos, cuello o rostro aparece por edad, estrés, mala alimentación y pérdida natural de colágeno. Lejos de tratamientos caros, hay que empezar a mirar lo que ponemos en el plato todos los días.
Alimentos relacionados con la producción natural de colágeno
El colágeno es una proteína presente en piel, huesos y articulaciones. Con el paso del tiempo, el cuerpo produce menos cantidad y eso influye en la elasticidad de la piel. Por esa razón, especialistas en nutrición recomiendan prestar atención a ciertos alimentos que ayudan en ese proceso natural.
Uno de los grupos más mencionados es el de frutas ricas en vitamina C. Naranja, kiwi, frutilla y limón aparecen entre las más elegidas porque esta vitamina participa en la formación de colágeno. Muchas personas empezaron a sumar estas frutas en desayunos y meriendas por su relación con el cuidado de la piel.
El huevo también ganó protagonismo en búsquedas relacionadas con bienestar y nutrición. Su aporte de proteínas resulta importante para distintos tejidos del cuerpo. Lo mismo ocurre con pescados como salmón o sardina, que contienen grasas saludables y nutrientes asociados con la salud de la piel.
Otro alimento muy nombrado es el caldo de huesos. En redes sociales y videos virales volvió a aparecer como una preparación tradicional vinculada al colágeno. Aunque no existen fórmulas mágicas, muchas personas lo consumen por su aporte de proteínas y minerales.
Las semillas y frutos secos también forman parte de esta tendencia. Almendras, nueces y semillas de chía contienen nutrientes que ayudan a mantener la piel en mejor estado. Además, aportan grasas saludables que muchas veces faltan en dietas con exceso de ultraprocesados.