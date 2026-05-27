Piel flácida a los 35: lo que comen quienes buscan más colágeno

La comida que muchos empezaron a elegir para combatir la piel flácida. Ni cremas ni tratamientos caros: esto comen quienes buscan más colágeno.

La vitamina C fortalece los huesos, la piel y el sistema inmune. Foto: Archivo

La piel cambia con los años y eso se nota rápido. La flacidez en brazos, cuello o rostro aparece por edad, estrés, mala alimentación y pérdida natural de colágeno. Lejos de tratamientos caros, hay que empezar a mirar lo que ponemos en el plato todos los días.

Alimentos relacionados con la producción natural de colágeno El colágeno es una proteína presente en piel, huesos y articulaciones. Con el paso del tiempo, el cuerpo produce menos cantidad y eso influye en la elasticidad de la piel. Por esa razón, especialistas en nutrición recomiendan prestar atención a ciertos alimentos que ayudan en ese proceso natural.

El alimento que te aportará vitamina C Foto: Mdz El alimento que te aportará vitamina C Foto: Mdz

Uno de los grupos más mencionados es el de frutas ricas en vitamina C. Naranja, kiwi, frutilla y limón aparecen entre las más elegidas porque esta vitamina participa en la formación de colágeno. Muchas personas empezaron a sumar estas frutas en desayunos y meriendas por su relación con el cuidado de la piel.

El huevo también ganó protagonismo en búsquedas relacionadas con bienestar y nutrición. Su aporte de proteínas resulta importante para distintos tejidos del cuerpo. Lo mismo ocurre con pescados como salmón o sardina, que contienen grasas saludables y nutrientes asociados con la salud de la piel.