Pelá, cociná y enamorate: la mermelada de mandarina más fácil
Esta receta fácil de mermelada de mandarina es ideal para untar en tostadas, acompañar yogures o enriquecer diversas preparaciones culinarias.
La mermelada de mandarina sin azúcar es una de esas recetas que permiten aprovechar toda la frescura de esta fruta y preparar un dulce natural, aromático y lleno de sabor. Es ideal para untar en tostadas, acompañar yogur o sumar a distintas preparaciones. ¡Manos a la obra!
El secreto de cocina para lograr una mermelada con buena textura: está en retirar las semillas y cocinar la fruta a fuego bajo, revolviendo con frecuencia, para que espese sin quemarse. Además, un poco de ralladura aporta un perfume cítrico irresistible.
FICHA
Tiempo de cocción
35 a 45 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Olla
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 1 kg de mandarinas
- 2 cucharadas de jugo de limón
- 1 cucharadita de ralladura de mandarina
- Edulcorante apto para cocción, a gusto
Pasos
- Pelá las mandarinas, separá los gajos y retirales las semillas y la mayor cantidad posible de fibras blancas para evitar un sabor amargo.
- Colocá los gajos en una licuadora o procesadora y triturá ligeramente. Podés dejar algunos trocitos si preferís una mermelada con textura.
- Pasá la fruta a una olla y agregá el jugo de limón y la ralladura. Cociná a fuego bajo durante 35 a 45 minutos, revolviendo cada tanto.
- Cuando la preparación comience a espesar, incorporá el edulcorante apto para cocción. Probá y ajustá la cantidad según el dulzor de las mandarinas.
- Colocá la mermelada caliente en un frasco limpio y esterilizado. Dejá enfriar antes de llevar a la heladera.