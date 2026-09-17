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Pelá, cociná y enamorate: la mermelada de mandarina más fácil

Esta receta fácil de mermelada de mandarina es ideal para untar en tostadas, acompañar yogures o enriquecer diversas preparaciones culinarias.

Candela Spann

De gajo en gajo hasta el frasco: mermelada de mandarina sin azúcar

De gajo en gajo hasta el frasco: mermelada de mandarina sin azúcar

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La mermelada de mandarina sin azúcar es una de esas recetas que permiten aprovechar toda la frescura de esta fruta y preparar un dulce natural, aromático y lleno de sabor. Es ideal para untar en tostadas, acompañar yogur o sumar a distintas preparaciones. ¡Manos a la obra!

El secreto de cocina para lograr una mermelada con buena textura: está en retirar las semillas y cocinar la fruta a fuego bajo, revolviendo con frecuencia, para que espese sin quemarse. Además, un poco de ralladura aporta un perfume cítrico irresistible.

FICHA

Tiempo de cocción
35 a 45 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Olla
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 1 kg de mandarinas 1 kg de mandarinas
  • 2 cucharadas de jugo de limón 2 cucharadas de jugo de limón
  • 1 cucharadita de ralladura de mandarina 1 cucharadita de ralladura de mandarina
  • Edulcorante apto para cocción, a gusto Edulcorante apto para cocción, a gusto
Pasos
  • Pelá las mandarinas, separá los gajos y retirales las semillas y la mayor cantidad posible de fibras blancas para evitar un sabor amargo.
  • Colocá los gajos en una licuadora o procesadora y triturá ligeramente. Podés dejar algunos trocitos si preferís una mermelada con textura.
  • Pasá la fruta a una olla y agregá el jugo de limón y la ralladura. Cociná a fuego bajo durante 35 a 45 minutos, revolviendo cada tanto.
  • Cuando la preparación comience a espesar, incorporá el edulcorante apto para cocción. Probá y ajustá la cantidad según el dulzor de las mandarinas.
  • Colocá la mermelada caliente en un frasco limpio y esterilizado. Dejá enfriar antes de llevar a la heladera.

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