¿Mermelada de frutos rojos y chía sin azúcar? Sí, y queda increíblemente rica
Una mermelada de frutos rojos y chía, sin azúcar agregada, fácil de preparar y perfecta para acompañar tostadas, yogur y postres.
La mermelada de frutos rojos y chía sin azúcar es una de esas recetas que permiten preparar un dulce natural, fresco y lleno de sabor en pocos minutos. Es ideal para acompañar tostadas, yogur, panqueques o postres, y se prepara sin azúcar agregada. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para lograr una textura espesa y untuosa: dejar reposar la preparación después de incorporar la chía, porque sus semillas absorben el líquido y ayudan a espesar la mermelada de manera natural.
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Tiempo de pasos
5 minutos y 30 minutos
Tiempo total de preparación
45 minutos
Modo de cocción
Hornalla
Dificultad
Muy fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 300 gr de frutos rojos frescos o congelados
- 2 cucharadas de semillas de chía
- 1 cucharadita de jugo de limón
- Edulcorante apto para cocinar, opcional
- 2 cucharadas de agua, si fuera necesario
Pasos
- Colocá los frutos rojos en una cacerola junto con el jugo de limón y el agua, si la preparación lo necesita.
- Cociná a fuego bajo durante 8 a 10 minutos, revolviendo y aplastando ligeramente la fruta hasta que se forme una mezcla jugosa.
- Retirá del fuego y agregá las semillas de chía. Mezclá bien
- Probá y, si lo deseás, incorporá un poco de edulcorante.
- Dejá reposar durante 30 minutos para que la chía absorba el líquido y la mermelada tome consistencia.
- Guardá en un frasco limpio, con tapa, y conservá en la heladera.