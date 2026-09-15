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¿Mermelada de frutos rojos y chía sin azúcar? Sí, y queda increíblemente rica

Una mermelada de frutos rojos y chía, sin azúcar agregada, fácil de preparar y perfecta para acompañar tostadas, yogur y postres.

Candela Spann

Mermelada de frutos rojos y chía casera sin azúcar: tan fácil que parece mentira

Mermelada de frutos rojos y chía casera sin azúcar: tan fácil que parece mentira

Imagen creada por IA - MDZ

La mermelada de frutos rojos y chía sin azúcar es una de esas recetas que permiten preparar un dulce natural, fresco y lleno de sabor en pocos minutos. Es ideal para acompañar tostadas, yogur, panqueques o postres, y se prepara sin azúcar agregada. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto para lograr una textura espesa y untuosa: dejar reposar la preparación después de incorporar la chía, porque sus semillas absorben el líquido y ayudan a espesar la mermelada de manera natural.

FICHA

Tiempo de cocción
10 minutos
Tiempo de pasos
5 minutos y 30 minutos
Tiempo total de preparación
45 minutos
Modo de cocción
Hornalla
Dificultad
Muy fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 300 gr de frutos rojos frescos o congelados 300 gr de frutos rojos frescos o congelados
  • 2 cucharadas de semillas de chía 2 cucharadas de semillas de chía
  • 1 cucharadita de jugo de limón 1 cucharadita de jugo de limón
  • Edulcorante apto para cocinar, opcional Edulcorante apto para cocinar, opcional
  • 2 cucharadas de agua, si fuera necesario 2 cucharadas de agua, si fuera necesario
Pasos
  • Colocá los frutos rojos en una cacerola junto con el jugo de limón y el agua, si la preparación lo necesita.
  • Cociná a fuego bajo durante 8 a 10 minutos, revolviendo y aplastando ligeramente la fruta hasta que se forme una mezcla jugosa.
  • Retirá del fuego y agregá las semillas de chía. Mezclá bien
  • Probá y, si lo deseás, incorporá un poco de edulcorante.
  • Dejá reposar durante 30 minutos para que la chía absorba el líquido y la mermelada tome consistencia.
  • Guardá en un frasco limpio, con tapa, y conservá en la heladera.

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