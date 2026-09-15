Más de tres metros de nieve y descuentos: la propuesta de Las Leñas para despedir el invierno

Mientras la primavera comienza a sentirse en buena parte del país, la postal en la alta montaña mendocina mantiene su aspecto más invernal. Las Leñas llega al último tramo de septiembre con nieve abundante, pistas operativas y una propuesta dirigida especialmente a quienes viven en Mendoza, San Juan y San Luis.

El complejo prepara para el 21 de septiembre un beneficio exclusivo destinado a los residentes de las tres provincias cuyanas. La iniciativa busca convertir el inicio de la nueva estación y el fin de semana asociado al Día del Estudiante en una oportunidad para regresar a la montaña. Para acceder será necesario acreditar el domicilio, mientras que las condiciones particulares y la disponibilidad deberán consultarse a través de los canales de reserva del centro de esquí.

La promoción llega en una temporada que el complejo ubica entre las mejores de los últimos años. El parte publicado en el sitio oficial de Las Leñas registraba el 15 de septiembre 1,30 metros de nieve en la base, 2 metros en el sector intermedio y 3,30 metros en la cumbre.

Las cifras explican por qué la montaña conserva buenas condiciones incluso cuando el calendario se acerca al cambio de estación. La operación de pistas y medios, de todos modos, puede modificarse diariamente por el clima, el viento y las tareas de seguridad.

A la propuesta para mendocinos, sanjuaninos y puntanos se agregan oportunidades en alojamiento durante los últimos días de actividad. Los hoteles del valle ofrecen rebajas de último momento que pueden oscilar entre el 10% y el 30%, de acuerdo con la ocupación y las habitaciones disponibles. Se trata de cupos dinámicos: los porcentajes aparecen a medida que quedan plazas por completar y pueden desaparecer una vez confirmadas las reservas.

@maximiranda19

También siguen vigentes otros incentivos comerciales. Las Leñas informa hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Mastercard del Banco Nación en pases, alquiler de equipos, hospedaje y escuela de esquí. La propuesta incluye, además, un 20% de ahorro en gastronomía para pagos realizados con BNA+ MODO, según las condiciones difundidas oficialmente por el complejo. Antes de comprar, conviene verificar topes, medios de pago habilitados y posibilidad de combinar promociones.

Cuándo termina la temporada 2026

Aunque inicialmente se evaluaba la posibilidad de extender las actividades si la nieve acompañaba, el complejo confirmó posteriormente la fecha definitiva. La temporada de invierno finalizará el lunes 28 de septiembre, que será el último día con medios de elevación habilitados, de acuerdo con el comunicado oficial de cierre. De esta manera, quedan menos de dos semanas para aprovechar las pistas y las promociones disponibles.

El cierre encontrará a Las Leñas con una acumulación poco habitual para esta altura del año y una ocupación elevada en sus alojamientos. Por eso, quienes planeen viajar durante el fin de semana de la primavera deberán consultar disponibilidad antes de salir y confirmar qué servicios estarán abiertos. También será importante revisar el pronóstico, el estado de la ruta provincial 222 y el parte diario de pistas y medios. Con ese recaudo, los últimos días de septiembre ofrecen una combinación difícil de repetir: nieve profunda, jornadas más largas y beneficios pensados para acercar nuevamente a los residentes de Cuyo a la montaña.