Para qué sirve colocar una botella de plástico con agua en el techo

Ver una botella de plástico encajada en el techo de una casa parece un remedio casero improvisado. Sin embargo, este ingenioso mecanismo, conocido internacionalmente como la lámpara de Moser, se ha replicado a escala global como una solución sustentable para iluminar espacios oscuros.

A diferencia de un panel solar, esta alternativa no genera ni almacena energía eléctrica. Su funcionamiento se basa enteramente en un principio de la física: la refracción de la luz a través del agua.

El mecanismo es tan básico como efectivo. Se perfora el techo para encajar una botella de plástico PET transparente llena de agua, dejando la mitad superior expuesta al sol y la inferior dentro de la habitación.

Al recibir los rayos del sol desde el exterior, el agua desvía la luz y la expande en todas direcciones, logrando la claridad equivalente a un foco de entre 40 y 60 vatios.

Para evitar que la radiación solar cree algas y enturbie el líquido, se añaden unas gotas de lavandina o cloro, logrando que el agua permanezca cristalina durante años.

La idea nació a principios de los años 2000 de la mano de Alfredo Moser, un mecánico de Uberaba (Brasil) que buscaba combatir los continuos cortes de luz en su localidad sin gastar dinero.

Años más tarde, en 2011, la organización MyShelter Foundation popularizó el invento con el programa global Liter of Light (Un Litro de Luz) en Filipinas.

La fundación enseñó a comunidades vulnerables a fabricar e instalar sus propios focos solares. En menos de dos años, el proyecto iluminó más de 150.000 viviendas filipinas, y con el respaldo de organismos como la UNESCO, la iniciativa alcanzó a más de 30 países alrededor del mundo.

Si bien representa una alternativa ecológica para lugares sin ventanas o desconectados de la red eléctrica, tiene pros y contras bien definidos:

Puntos a favor:

Cero gasto energético: aprovecha el 100% de la luz solar diurna.

Materiales reciclados: fomenta la reutilización de plásticos de desecho.

Bajo costo: su armado es extremadamente económico y accesible.

Limitaciones: