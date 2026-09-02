El truco brasileño de la botella de plástico que ilumina tu casa gratis y sin gastar electricidad

RLa 'Lámpara de Moser', un método reciclable y económico, transforma una simple botella de plástico en una fuente de luz que imita una bombita de 60 watts.

Aprovechar la luz solar es la mejor forma de reducir el consumo eléctrico y cuidar el bolsillo. Sin embargo, en las habitaciones más oscuras o de paso no siempre basta con abrir las ventanas y correr las cortinas. Para esos espacios donde la iluminación natural es escasa o nula, existe un truco casero y ecológico que utiliza una simple botella de plástico como si fuera una "lámpara" de techo.

Conocido mundialmente como la Lámpara de Moser, este método aprovecha la refracción de la luz del sol en el agua para distribuirla en $360^\circ$ dentro del ambiente, ofreciendo la misma claridad que una bombita eléctrica de entre 50 y 60 watts.

Cómo armar la "Lámpara de Moser" paso a paso con una botella El principio es muy sencillo y cualquiera puede ponerlo en práctica con elementos reciclados:

Llenar la botella: Utilizá una botella de plástico transparente de 1,5 o 2 litros llena de agua limpia.

Sumar lavandina: Agregá dos cucharadas de cloro o lavandina para evitar que el agua se ponga verde o desarrolle algas con el paso del tiempo.

Instalación en el techo: Realizá una perforación a la medida exacta de la botella en el techo o chapa de la habitación, de modo que la mitad superior quede expuesta al sol en el exterior y la mitad inferior cuelgue hacia el interior.

Sellado hermético: Fijá y sellá bien los bordes con poliuretano o silicona para evitar filtraciones de agua en días de lluvia. El truco de la botella de plástico para iluminar la casa. Shutterstock Este sistema permite iluminar gratis cualquier habitación durante las horas del día, aunque al caer la noche deja de funcionar y se debe recurrir a la red eléctrica tradicional o luces solares.