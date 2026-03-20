Para dónde orientar las antenas de WiFi y por qué lo recomiendan

Los usuarios muchas veces desconocen este truco sobre las antenas del router para mejorar la señal de WiFi.

La posición de las antenas del router es uno de los detalles más ignorados por los usuarios y uno de los que más impacto tiene en la calidad de la señal WiFi en el hogar. Orientarlas correctamente puede marcar una diferencia real en la cobertura sin necesidad de comprar ningún dispositivo adicional.

Por qué importa la orientación de las antenas Las antenas del router emiten la señal de forma perpendicular a su eje. Esto significa que una antena vertical emite la señal de forma horizontal, cubriendo los espacios a los costados. Una antena horizontal, en cambio, emite la señal hacia arriba y hacia abajo. Entender este principio es la clave para orientarlas correctamente según el espacio que se quiere cubrir.

Cómo orientarlas según el espacio Para hogares de una sola planta o departamentos, la recomendación es mantener todas las antenas en posición vertical. De esta forma la señal se distribuye de forma horizontal cubriendo el mayor área posible en el mismo nivel donde está el router.

Para hogares de dos o más plantas, la configuración ideal es combinar antenas: una vertical para cubrir el mismo piso y una o más en posición horizontal o a 45 grados para proyectar la señal hacia arriba o hacia abajo y mejorar la cobertura entre pisos.

Si el router tiene tres antenas, los especialistas recomiendan colocar la central en posición vertical y las dos laterales inclinadas a 45 grados hacia afuera, formando una especie de abanico. Esta configuración maximiza la cobertura en todas las direcciones.