Una moneda sobre el router: el truco viral que promete mejorar la señal WiFi

El truco de la moneda sobre el router promete mejorar el WiFi pero existen otros métodos que pueden funcionar mejor.

Tener mala señal de WiFi en el hogar puede resultar un problema cuando se usa internet para trabajar o estudiar. Por eso, cada vez son más virales algunos trucos para estabilizar la señal o reducir interferencias. Esta vez se volvió tendencia uno que busca mejorar el WiFi colocando una moneda sobre el router.

Quienes defienden este método afirman que poner una moneda encima del router ayuda a redirigir o estabilizar la señal, ya que supuestamente el metal mejoraría la distribución del WiFi en el hogar.

Qué dicen los especialistas A pesar de que el truco se viralizó, la realidad es diferente. Los materiales metálicos como las monedas pueden interferir o directamente bloquear la señal WiFi, por lo que el supuesto beneficio no tiene respaldo científico. Los especialistas en telecomunicaciones advierten que colocar objetos metálicos cerca del router puede empeorar la señal en lugar de mejorarla.

Cómo mejorar la señal del WiFi de verdad Si el problema de conectividad es serio, hay medidas concretas y respaldadas por los expertos que sí funcionan. La primera es reiniciar el router al menos una vez por semana para limpiar la memoria del dispositivo y restablecer la conexión. También conviene cambiar el canal de transmisión desde la configuración del router, especialmente en edificios donde muchos dispositivos compiten por los mismos canales.