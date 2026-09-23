Papas + jamón + yema cremosa: y lucite con unos huevos rotos
Los huevos rotos son una receta española que combina papas doradas, jamón y una yema cremosa para un plato irresistible y abundante.
Los huevos rotos son una de esas recetas españolas que convierten ingredientes simples en un plato irresistible. Papas doradas, huevos con la yema cremosa y jamón se combinan en una preparación perfecta para una comida abundante y llena de sabor. ¡Manos a la obra!
El secreto de cocina para que queden increíbles, está en freír las papas hasta que estén doradas por fuera y tiernas por dentro, y sumar los huevos al final para que la yema quede bien cremosa. Después, se rompen sobre las papas y se mezcla todo junto.
FICHA
Tiempo de cocción
25 minutos
Tiempo de pasos
15 minuto
Tiempo total de preparación
40 minutos
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
fácil
Tipo de cocina
Española
Ingredientes
- 800 gr de papas
- 4 huevos
- 150 gr de jamón crudo
- Aceite de oliva o girasol, cantidad necesaria
- Sal y pimienta a gusto
- Perejil fresco, opcional
Pasos
- Prepará las papas: pelá las papas y cortalas en bastones o rodajas gruesas. Enjuagalas con agua fría y secalas muy bien.
- Cociná las papas: calentá abundante aceite en una sartén y freí las papas hasta que estén doradas por fuera y tiernas por dentro. Retiralas y escurrilas sobre papel absorbente. Agregá sal.
- Cociná los huevos: en la misma sartén, retirando parte del aceite si fuera necesario, cociná los huevos hasta que las claras estén hechas pero las yemas permanezcan líquidas.
- Armá el plato: colocá las papas calientes en una fuente y distribuí por encima el jamón crudo.
- El gran secreto de esta receta: colocá los huevos sobre las papas y rompé las yemas justo antes de servir. Mezclá suavemente para que la yema cremosa cubra las papas y el jamón.
- Terminá: agregá pimienta recién molida y, si querés, un poco de perejil fresco.