Papas + jamón + yema cremosa: y lucite con unos huevos rotos

Pasos

Prepará las papas: pelá las papas y cortalas en bastones o rodajas gruesas. Enjuagalas con agua fría y secalas muy bien.

Cociná las papas: calentá abundante aceite en una sartén y freí las papas hasta que estén doradas por fuera y tiernas por dentro. Retiralas y escurrilas sobre papel absorbente. Agregá sal.

Cociná los huevos: en la misma sartén, retirando parte del aceite si fuera necesario, cociná los huevos hasta que las claras estén hechas pero las yemas permanezcan líquidas.

Armá el plato: colocá las papas calientes en una fuente y distribuí por encima el jamón crudo.

El gran secreto de esta receta: colocá los huevos sobre las papas y rompé las yemas justo antes de servir. Mezclá suavemente para que la yema cremosa cubra las papas y el jamón.