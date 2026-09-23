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Huevos

Papas + jamón + yema cremosa: y lucite con unos huevos rotos

Los huevos rotos son una receta española que combina papas doradas, jamón y una yema cremosa para un plato irresistible y abundante.

Candela Spann

Huevos rotos: rompé la yema y preparate para lo mejor

Huevos rotos: rompé la yema y preparate para lo mejor

Imagen creada por IA - MDZ

Los huevos rotos son una de esas recetas españolas que convierten ingredientes simples en un plato irresistible. Papas doradas, huevos con la yema cremosa y jamón se combinan en una preparación perfecta para una comida abundante y llena de sabor. ¡Manos a la obra!

El secreto de cocina para que queden increíbles, está en freír las papas hasta que estén doradas por fuera y tiernas por dentro, y sumar los huevos al final para que la yema quede bien cremosa. Después, se rompen sobre las papas y se mezcla todo junto.

FICHA

Tiempo de cocción
25 minutos
Tiempo de pasos
15 minuto
Tiempo total de preparación
40 minutos
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
fácil
Tipo de cocina
Española

Ingredientes

  • 800 gr de papas 800 gr de papas
  • 4 huevos 4 huevos
  • 150 gr de jamón crudo 150 gr de jamón crudo
  • Aceite de oliva o girasol, cantidad necesaria Aceite de oliva o girasol, cantidad necesaria
  • Sal y pimienta a gusto Sal y pimienta a gusto
  • Perejil fresco, opcional Perejil fresco, opcional
Pasos
  • Prepará las papas: pelá las papas y cortalas en bastones o rodajas gruesas. Enjuagalas con agua fría y secalas muy bien.
  • Cociná las papas: calentá abundante aceite en una sartén y freí las papas hasta que estén doradas por fuera y tiernas por dentro. Retiralas y escurrilas sobre papel absorbente. Agregá sal.
  • Cociná los huevos: en la misma sartén, retirando parte del aceite si fuera necesario, cociná los huevos hasta que las claras estén hechas pero las yemas permanezcan líquidas.
  • Armá el plato: colocá las papas calientes en una fuente y distribuí por encima el jamón crudo.
  • El gran secreto de esta receta: colocá los huevos sobre las papas y rompé las yemas justo antes de servir. Mezclá suavemente para que la yema cremosa cubra las papas y el jamón.
  • Terminá: agregá pimienta recién molida y, si querés, un poco de perejil fresco.

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