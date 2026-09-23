El árbol de jade puede crecer más tupido con un simple gesto: cuál es

Retirar la punta de un brote puede favorecer nuevas ramas en el árbol de jade, pero la luz y el riego siguen siendo claves para su crecimiento.

A veces, un árbol de jade crece hacia un lado, alarga unas pocas ramas y deja espacios vacíos entre sus hojas. Antes de intervenir, conviene mirar dónde recibe la luz y cómo se desarrolla cada tallo. Si la planta está sana, retirar la punta de un brote puede ayudar a darle otra forma.

El árbol de jade, o Crassula ovata, es una suculenta de crecimiento lento que almacena agua en hojas y tallos. Puede conservarse sin podas: la Royal Horticultural Society no las considera necesarias para su cuidado habitual. Sin embargo, cuando se busca controlar su tamaño o corregir una rama demasiado larga, una intervención puntual puede resultar útil. La clave está en trabajar sobre el extremo que crece, sin quitar hojas sanas de manera indiscriminada.

Qué ocurre al retirar la punta de un brote La técnica se conoce como pinzado. Consiste en retirar una pequeña porción del extremo de una rama joven para limitar su crecimiento en esa dirección y favorecer el desarrollo de otros brotes. La Universidad de Illinois describe el pinzado como un recurso para dar una forma más tupida a las plantas. En el caso del jade, la Universidad de Wisconsin señala que la poda puede ayudar a mantenerlo compacto. El resultado depende del estado de la planta y de las condiciones en las que crece: no basta con cortar una punta para que aparezcan nuevas ramas.

Los consejos para mantener el árbol de jade. Gemini Para hacerlo, primero hay que elegir un tallo sano cuya longitud o dirección se quiera modificar. En un brote tierno, se puede retirar solo la punta con los dedos limpios; si el tallo ofrece resistencia, una tijera limpia permite hacer un corte más preciso. Conviene conservar las hojas desarrolladas y evitar varios cortes a la vez, sobre todo en una planta pequeña. La primavera, cuando comienza el crecimiento, es un buen momento para observar su respuesta. En ejemplares con ramas más gruesas, Wisconsin recomienda cortar el tallo hasta una rama lateral para mantener la forma.

La luz también define la forma del jade Una planta con tallos largos y caídos puede estar recibiendo menos luz de la que necesita. En ese caso, el pinzado no resuelve por sí solo la causa del crecimiento desparejo. Según la guía de la Universidad de Wisconsin, el jade crece mejor con varias horas de sol directo, aunque también puede vivir con luz indirecta intensa. Si estuvo en un lugar oscuro, hay que acercarlo gradualmente a una zona más luminosa: un cambio brusco hacia el sol fuerte puede quemar sus hojas.