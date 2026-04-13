Otoño en el jardín: los arbustos que florecen y dan color en los meses fríos

Hay plantas para el jardín que son ideales para plantar durante el otoño. Solo hay que tener en cuenta algunas recomendaciones.

Con la llegada del otoño y de las bajas temperaturas muchas personas piensan que el jardín entra en una especie de letargo gris. Sin embargo, esta es la temporada ideal para algunas plantas que desplieguen su máximo potencial con flores persistentes.

Plantas para el jardín en otoño Estos arbustos permitirán que en esta época el jardín siga vibrando con mucha vida. Una de las opciones es la camelia, un arbusto que es un clásico por su capacidad de florecer cuando la mayoría descansa. Sus flores contrastan perfectamente con su follaje perenne verde intenso. Necesita suelos ácidos y bien drenados. Debe estar a media sombra.

Gemini_Generated_Image_tkwjm9tkwjm9tkwj Rododendro, una de las plantas más bellas para el otoño. Fuente: IA Gemini. Otra opción es el abutilón, conocido como farolito chino. La planta es famosa por sus flores colgantes que parecen delicadas lámparas de colores. Esta especie ofrece el color desde el otoño hasta que entra la primavera. Se adapta al sol directo como a la media sombra, es muy versátil y el suelo no debe encharcarse. Debe estar en rincones protegidos del viento.

El tercer arbusto recomendado es el durillo. Uno de los más resistentes. Durante el otoño e invierno regala flores blancas que luego se transforman en bayas azuladas atractivas para las aves locales. Además, soporta bien la falta de agua una vez que se adapta y requiere mantenimiento mínimo. Es ideal para cercos vivos o bordes de jardín.

Por último, el rododendro es popular para zonas húmedas y frescas. Se destaca por sus racimos de flores en tonos lilas, rojos o blancos que comienzan a asomar al finalizar el otoño. La planta exige suelos ácidos y ambientes protegidos del calor extremo. No tolera los suelos calcáreos.