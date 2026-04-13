Los pequeños aliados que recomiendan los cardiólogos para cuidar el corazón

Los especialistas en nutrición recomiendan consumir frutos secos para cuidar la salud del corazón. Los más recomendados.

El corazón es un órgano que late alrededor de cien mil veces al día. Para mantenerlo en buenas condiciones se necesita más que actividad física. La nutrición es el combustible que define su resistencia.

Los cardiólogos en este escenario destacan un grupo de alimentos de tamaño reducido que tienen una potencia nutricional inmensa. Se trata de los frutos secos.

Nutrición para el corazón La ciencia respalda el consumo de frutos secos. Hay investigaciones que confirman que integrar estos alimentos en la dieta diaria genera cambios que son medibles. Al estudiar a 13 mil personas se notó que los consumidores de frutos secos tenían mejoras metabólicas con menos frecuencia de cintura e índice de masa corporal; niveles de presión más estables y bajos y reducción del colesterol LDL (el "malo") y menor riesgo de desarrollar síndrome metabólico.

Gemini_Generated_Image_dlfw29dlfw29dlfw Aliados del corazón. Fuente: IA Gemini. Los especialistas sugieren una amplia variedad para poder obtener distintos nutrientes. Se destacan las nueces y almendras famosas por sus grasas saludables y fibra, los pistachos y avellanas que son ricos en antioxidantes y otras variedades como castañas, macadamias, nueces de Brasil y pecán.

A pesar de sus bondades, su alta densidad calórica exige consumirlos con estrategia. Lo ideal es ingerir entre tres y siete porciones semanales de 20 o 30 gramos cada ración. Deben elegirse siempre crudos o tostados evitando versiones fritas con sal agregada.