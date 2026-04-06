Por qué es una buena idea darle fideos con huevos a tu perro y cada cuánto recomiendan hacerlo
Los expertos en nutrición aseguran que es una buena opción para que el perro coma en ocasiones especiales.
La combinación de fideos con huevo para un perro no reemplaza al alimento balanceado, pero es una aliada en situaciones puntuales. Los dueños buscan alternativas naturales para mimar a sus mascotas o ayudarlas a recuperar el apetito.
Fideos para tu perro
Entre las recetas hogareñas más comunes aparecen los fideos con huevo. Los especialistas en nutrición señalan que la preparación es apta para el consumo canino siempre que se trate de un complemento excepcional y no como la base de su dieta diaria.
Esta combinación de pasta y huevo no solo es una tentación para el paladar de un perro, sino que tiene ventajas nutricionales concretas en contextos determinados. Los carbohidratos de los fideos aportan un extra de vitalidad de inmediato.
Por otro lado, el huevo cocido es una de las fuentes de proteínas más completas y fáciles de digerir para el animal. Al tratarse de una comida suave, los veterinarios la recomiendan como “dieta blanda” transitoria para perros que vienen de algún cuadro de vómitos o diarreas leves.
Además, el aroma y la textura de la comida recién preparada son un estimulante del apetito para aquellos perros que tienen poco interés en el alimento seco.
Para que este plato no se transforme en un problema de salud hay que seguir algunas reglas de oro. Los fideos se deben hervir en agua y no se pueden usar condimentos como sal, ajo o cebolla porque son tóxicos para los perros. En tanto, el huevo debe estar siempre bien cocido para eliminar riesgos de bacterias como la salmonela.
Además, hay que tener en cuenta que cualquier "extra" en la dieta no debe superar el 10% de las calorías diarias que consume el perro. Debe ser un premio o una solución temporal, nunca un hábito diario.