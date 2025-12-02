Oro en polvo: el secreto de los jardineros para que el potus explote de hojas brillantes

En muchos hogares el potus es la planta “comodín”: va bien en el living, en la cocina, en el baño o en la oficina y suele sobrevivir incluso a quienes se olvidan de regar. Justamente por eso se volvió una de las especies favoritas para empezar a llenar de verde los ambientes.

En paralelo, comenzó a circular un consejo sencillo y muy accesible: aprovechar el café de todos los días para darle un empujón de nutrientes. No se trata de hacer inventos raros ni de gastar de más, sino de reutilizar algo que casi siempre termina en la basura y convertirlo en alimento extra para la maceta.

Por qué el café puede mejorar la salud del potus Lo que queda en el filtro después de preparar la bebida es materia orgánica fina, con una textura que ayuda a aflojar la tierra. Cuando se mezcla en pequeñas cantidades con el sustrato, evita que el contenido de la maceta quede como un bloque duro y facilita que el aire llegue a las raíces. También aporta una dosis suave de nitrógeno, uno de los elementos que la planta usa para producir hojas nuevas. Quienes lo usan con constancia notan cambios claros: brotes más vigorosos, tallos firmes y un tono verde más intenso. El potus se ve más lleno y las guías empiezan a colgar con más fuerza, algo que realza mucho su efecto decorativo.

cafe fertilizar jardin2.jpg shutterstock El secreto está en la preparación y en la cantidad. Antes de acercar el café a la maceta hay que dejar secar bien los posos, extendidos en un plato o bandeja. Si se colocan húmedos, pueden aparecer hongos en la superficie del sustrato y generar problemas de olor o de salud para la planta. Una vez secos, basta con una cucharada para una planta de tamaño medio.

Se puede espolvorear por encima de la tierra y mezclar suavemente, o aprovechar el momento de trasplante para incorporarlo al sustrato nuevo. Los especialistas aconsejan repetir este gesto solo una vez al mes. Más de eso puede acidificar demasiado el medio de cultivo y resultar contraproducente. El café debe ser “limpio”: sin azúcar, leche ni endulzantes.