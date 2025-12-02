Oro en polvo: el secreto de los jardineros para que el potus explote de hojas brillantes
Cada vez más aficionados reutilizan los restos de café para mejorar la tierra del potus y lograr una planta fuerte, frondosa y muy económica.
En muchos hogares el potus es la planta “comodín”: va bien en el living, en la cocina, en el baño o en la oficina y suele sobrevivir incluso a quienes se olvidan de regar. Justamente por eso se volvió una de las especies favoritas para empezar a llenar de verde los ambientes.
En paralelo, comenzó a circular un consejo sencillo y muy accesible: aprovechar el café de todos los días para darle un empujón de nutrientes. No se trata de hacer inventos raros ni de gastar de más, sino de reutilizar algo que casi siempre termina en la basura y convertirlo en alimento extra para la maceta.
Por qué el café puede mejorar la salud del potus
Lo que queda en el filtro después de preparar la bebida es materia orgánica fina, con una textura que ayuda a aflojar la tierra. Cuando se mezcla en pequeñas cantidades con el sustrato, evita que el contenido de la maceta quede como un bloque duro y facilita que el aire llegue a las raíces. También aporta una dosis suave de nitrógeno, uno de los elementos que la planta usa para producir hojas nuevas. Quienes lo usan con constancia notan cambios claros: brotes más vigorosos, tallos firmes y un tono verde más intenso. El potus se ve más lleno y las guías empiezan a colgar con más fuerza, algo que realza mucho su efecto decorativo.
El secreto está en la preparación y en la cantidad. Antes de acercar el café a la maceta hay que dejar secar bien los posos, extendidos en un plato o bandeja. Si se colocan húmedos, pueden aparecer hongos en la superficie del sustrato y generar problemas de olor o de salud para la planta. Una vez secos, basta con una cucharada para una planta de tamaño medio.
Se puede espolvorear por encima de la tierra y mezclar suavemente, o aprovechar el momento de trasplante para incorporarlo al sustrato nuevo. Los especialistas aconsejan repetir este gesto solo una vez al mes. Más de eso puede acidificar demasiado el medio de cultivo y resultar contraproducente. El café debe ser “limpio”: sin azúcar, leche ni endulzantes.
Cómo cuidar el potus para que el truco realmente funcione
El uso del café no reemplaza los cuidados básicos que necesita esta especie. El potus es muy versátil y puede crecer tanto en maceta con tierra como en agua, pero agradece ciertos mínimos. Le viene bien la luz indirecta brillante, aunque también tolera espacios algo más sombríos. El riego debe ser moderado: es mejor dejar que la capa superior del sustrato se seque antes de volver a añadir agua, para evitar encharcamientos. De vez en cuando conviene recortar las guías para que no se alarguen en exceso y estimular que salgan ramas nuevas. Con estos cuidados sencillos, la planta se mantiene fuerte y lista para aprovechar los nutrientes extra que aporta el café.
Además de ser fácil de mantener, el potus se adapta muy bien a la vida en interiores y en macetas colgantes, estanterías o repisas altas. Mucha gente lo elige porque, con poco esfuerzo, transforma un rincón apagado en un espacio más cálido. Se multiplica sin complicaciones a partir de esquejes, lo que permite compartirlo con amigos o llenar la casa con varios ejemplares.