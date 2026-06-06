Presenta:

Tendencias

|

omelette

Omelette de jamón y queso: una de las recetas más rápida y sabrosas para cualquier comida

La practicidad de la cocina casera se luce en este omelette de jamón y queso, una opción rápida y versátil para cualquier momento del día.

Candela Spann

El omelette de jamón y queso lo podés disfrutar como un delicioso desayuno o en cualquier comida

El omelette de jamón y queso lo podés disfrutar como un delicioso desayuno o en cualquier comida

Imagen creada por IA - MDZ

El omelette de jamón y queso es una de las recetas más rápidas, sabrosas y versátiles para resolver cualquier comida del día. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, es una opción ideal para desayunos, almuerzos ligeros o cenas rápidas, combinando la suavidad del huevo con un relleno clásico que nunca falla. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina casera, este plato destaca por su practicidad y por la posibilidad de prepararlo en cuestión de minutos. Siguiendo el paso a paso lograrás un omelette esponjoso, dorado por fuera y con un interior cremoso gracias al queso fundido.

FICHA

Tiempo de cocción
5 minutos
Cantidad de pasos
5 minutos
Tiempo total de preparación
10 minutos
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Internacional

Ingredientes

  • 3 huevos 3 huevos
  • 2 fetas de jamón cocido 2 fetas de jamón cocido
  • 80 g de queso mozzarella o queso cremoso 80 g de queso mozzarella o queso cremoso
  • 1 cucharadita de manteca 1 cucharadita de manteca
  • Sal a gusto Sal a gusto
  • Pimienta a gusto Pimienta a gusto
Pasos
  • Batí los huevos con una pizca de sal y pimienta hasta que la mezcla quede homogénea.
  • Derretí la manteca en una sartén antiadherente y volcá los huevos batidos. Cociná a fuego medio hasta que comiencen a cuajar.
  • Colocá el jamón cocido y el queso sobre una mitad del omelette.
  • Doblá el omelette por la mitad y cociná durante 1 o 2 minutos más, hasta que el queso se derrita.
  • Serví inmediatamente bien caliente.

Archivado en

Notas Relacionadas