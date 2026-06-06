Omelette de jamón y queso: una de las recetas más rápida y sabrosas para cualquier comida
La practicidad de la cocina casera se luce en este omelette de jamón y queso, una opción rápida y versátil para cualquier momento del día.
El omelette de jamón y queso es una de las recetas más rápidas, sabrosas y versátiles para resolver cualquier comida del día. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, es una opción ideal para desayunos, almuerzos ligeros o cenas rápidas, combinando la suavidad del huevo con un relleno clásico que nunca falla. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, este plato destaca por su practicidad y por la posibilidad de prepararlo en cuestión de minutos. Siguiendo el paso a paso lograrás un omelette esponjoso, dorado por fuera y con un interior cremoso gracias al queso fundido.
FICHA
Ingredientes
- 3 huevos
- 2 fetas de jamón cocido
- 80 g de queso mozzarella o queso cremoso
- 1 cucharadita de manteca
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
- Batí los huevos con una pizca de sal y pimienta hasta que la mezcla quede homogénea.
- Derretí la manteca en una sartén antiadherente y volcá los huevos batidos. Cociná a fuego medio hasta que comiencen a cuajar.
- Colocá el jamón cocido y el queso sobre una mitad del omelette.
- Doblá el omelette por la mitad y cociná durante 1 o 2 minutos más, hasta que el queso se derrita.
- Serví inmediatamente bien caliente.