Omelette de jamón y queso: una de las recetas más rápida y sabrosas para cualquier comida

El omelette de jamón y queso es una de las recetas más rápidas, sabrosas y versátiles para resolver cualquier comida del día. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, es una opción ideal para desayunos, almuerzos ligeros o cenas rápidas, combinando la suavidad del huevo con un relleno clásico que nunca falla. ¡Manos a la obra!