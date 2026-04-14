Presenta:

Tendencias

|

Ejercicio

Olvídate de las rutinas largas: los 3 ejercicios que tonifican todo el abdomen y aceleran resultados

Una serie corta enfocada en tonificar la zona media sin peso, ideal para días con poco tiempo.

Marla Ferrón

Ejercicios intensos para tonificar el abdomen.&nbsp;

Ejercicios intensos para tonificar el abdomen. 

Shutterstock

Una rutina corta para tonificar el abdomen puede ser igual de efectiva que un entrenamiento de larga duración. El error que muchos cometen es escoger ejercicios al azar y no entrenar todos los músculos que componen la zona.

La rutina para marcar el abdomen

A continuación vamos a compartir una triserie de core. La misma consiste en realizar 3 ejercicios seguidos, sin descanso entre ellos, para maximizar la intensidad y la quema de grasa.

abdominales, aleteo de piernas
Tonificar el abdomen es necesario para mejorar la postura.&nbsp;

Tonificar el abdomen es necesario para mejorar la postura.

El primer ejercicio es elevación de piernas. Consiste en permanecer con la espalda completamente pegada al suelo y elevar las piernas estiradas. No hay que despegar la espalda del suelo para no lesionarse.

Hay que realizar unas 15 o 20 repeticiones.

El segundo es russian twist. Primero debes sentarte en el suelo con las rodillas flexionadas y reciclar el torso hacia atrás manteniendo la espalda recta. Con el core activado, gira el torso de un lado a otro, tocando el suelo con las manos.

Completa 20 repeticiones.

huesos rodilla ejercicio
Los russian twist son clave para fortalecer los costados del abdomen.&nbsp;

Los russian twist son clave para fortalecer los costados del abdomen.

Por último se encuentra la plancha. Se trata de apoyar los antebrazos y las puntas de los pies para mantener el cuerpo en línea recta desde la cabeza hasta los talones. Apreta el abdomen, glúteos y cuádriceps, evitando arquear la zona lumbar. Mantén la mirada hacia el suelo para alinear el cuello.

Mantén la posición durante 45 o 60 segundos.

Archivado en

Notas Relacionadas