Olvídate de las rutinas largas: los 3 ejercicios que tonifican todo el abdomen y aceleran resultados

Una rutina corta para tonificar el abdomen puede ser igual de efectiva que un entrenamiento de larga duración. El error que muchos cometen es escoger ejercicios al azar y no entrenar todos los músculos que componen la zona.

Otro problema es que se deja de lado el calentamiento y la movilidad, fundamentales para preparar al cuerpo, aumentar la temperatura muscular, mejorar el rendimiento y prevenir lesiones. La mayoría lo saltea por pensar que es innecesario, pero es clave para evitar lesiones y progresar.

A continuación vamos a compartir una triserie de core. La misma consiste en realizar 3 ejercicios seguidos, sin descanso entre ellos, para maximizar la intensidad y la quema de grasa.

Tonificar el abdomen es necesario para mejorar la postura.

El primer ejercicio es elevación de piernas. Consiste en permanecer con la espalda completamente pegada al suelo y elevar las piernas estiradas. No hay que despegar la espalda del suelo para no lesionarse.

Hay que realizar unas 15 o 20 repeticiones.

El segundo es russian twist. Primero debes sentarte en el suelo con las rodillas flexionadas y reciclar el torso hacia atrás manteniendo la espalda recta. Con el core activado, gira el torso de un lado a otro, tocando el suelo con las manos.

Completa 20 repeticiones.

huesos rodilla ejercicio Los russian twist son clave para fortalecer los costados del abdomen. Shutterstock

Por último se encuentra la plancha. Se trata de apoyar los antebrazos y las puntas de los pies para mantener el cuerpo en línea recta desde la cabeza hasta los talones. Apreta el abdomen, glúteos y cuádriceps, evitando arquear la zona lumbar. Mantén la mirada hacia el suelo para alinear el cuello.

Mantén la posición durante 45 o 60 segundos.