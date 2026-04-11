Ni gym ni pesas pesadas: la rutina con 3 ejercicios clave para eliminar la flacidez de los brazos

En menos de 15 minutos, esta rutina permite trabajar bíceps y tríceps desde casa y avanzar en la tonificación de los brazos.

Una rutina que se puede hacer en casa.

Con el paso del tiempo, es común que los brazos pierdan firmeza, lo que puede derivar en flacidez o celulitis. Sin embargo, esta situación se puede prevenir con una rutina enfocada en el tren superior, utilizando poco peso y que incluso se puede realizar desde casa, ideal para días con poco tiempo.

No es necesario cambiar el entrenamiento constantemente. La tonificación de brazos se logra con constancia y suele comenzar a notarse después de al menos tres meses de práctica regular.

Cuántas veces repetir la rutina La rutina que te proponemos a continuación se puede realizar entre 3 y 4 veces por semana y solo requiere un par de mancuernas.

Haz estos ejercicios para tonificar tus brazos Foto: Archivo Se recomienda aumentar el peso de las mancuernas si no hay exigencia física en los ejercicios. Archivo Los ejercicios de la rutina El primer ejercicio es la extensión de tríceps, ideal para trabajar la parte posterior del brazo, mejorar la firmeza y aportar mayor funcionalidad. Este movimiento fortalece los músculos de forma aislada y facilita acciones cotidianas como levantar objetos o empujar puertas. Además, unos tríceps fuertes ayudan a proteger la articulación del codo y favorecen una mejor postura.

Por otro lado, el curl de bíceps es clave para tonificar la parte frontal del brazo y concentrar la fuerza en los codos. Fortalecer los bíceps no solo mejora la estética, sino que también resulta fundamental para realizar movimientos diarios, como cargar bolsas o abrir frascos, además de prevenir lesiones.