Ni gym ni pesas pesadas: la rutina con 3 ejercicios clave para eliminar la flacidez de los brazos
En menos de 15 minutos, esta rutina permite trabajar bíceps y tríceps desde casa y avanzar en la tonificación de los brazos.
Con el paso del tiempo, es común que los brazos pierdan firmeza, lo que puede derivar en flacidez o celulitis. Sin embargo, esta situación se puede prevenir con una rutina enfocada en el tren superior, utilizando poco peso y que incluso se puede realizar desde casa, ideal para días con poco tiempo.
No es necesario cambiar el entrenamiento constantemente. La tonificación de brazos se logra con constancia y suele comenzar a notarse después de al menos tres meses de práctica regular.
Cuántas veces repetir la rutina
La rutina que te proponemos a continuación se puede realizar entre 3 y 4 veces por semana y solo requiere un par de mancuernas.
Los ejercicios de la rutina
El primer ejercicio es la extensión de tríceps, ideal para trabajar la parte posterior del brazo, mejorar la firmeza y aportar mayor funcionalidad. Este movimiento fortalece los músculos de forma aislada y facilita acciones cotidianas como levantar objetos o empujar puertas. Además, unos tríceps fuertes ayudan a proteger la articulación del codo y favorecen una mejor postura.
Por otro lado, el curl de bíceps es clave para tonificar la parte frontal del brazo y concentrar la fuerza en los codos. Fortalecer los bíceps no solo mejora la estética, sino que también resulta fundamental para realizar movimientos diarios, como cargar bolsas o abrir frascos, además de prevenir lesiones.
El retroceso de tríceps es otro ejercicio fundamental para reducir la flacidez y mejorar la definición del brazo. Este movimiento permite equilibrar la fuerza entre ambos brazos, al mismo tiempo que fortalece el codo y contribuye a una mejor postura corporal.
Por último, es importante desterrar un mito: entrenar el tren superior no genera un aumento desmedido de masa muscular en mujeres. Por el contrario, fortalecer los brazos es clave para mejorar la salud, la postura y el rendimiento en la vida diaria.