Después de los 65, este ejercicio sin pesas mejora equilibrio, movilidad y confianza al caminar

Hay un momento, a veces silencioso, en el que muchas personas empiezan a notar que el cuerpo ya no responde igual. No hace falta una lesión ni un diagnóstico puntual: alcanza con sentirse más rígido al levantarse, dudar antes de agacharse o perder seguridad en movimientos que antes salían solos. En ese escenario, un ejercicio poco convencional comenzó a llamar la atención por algo muy concreto.

Se llama Animal Flow y, aunque el nombre pueda sonar extraño, la lógica detrás es sencilla. La disciplina trabaja con desplazamientos y posturas inspiradas en movimientos animales, usando únicamente el peso del propio cuerpo. Nada de máquinas, barras ni aparatos. La propuesta puede hacerse en casa y apunta a recuperar capacidades que suelen deteriorarse con la edad o con el sedentarismo: la elasticidad, la coordinación, la movilidad articular y el control del cuerpo en el espacio.

Buena parte de esa mejora pasa por la propiocepción , una función clave que permite saber dónde están las extremidades y cómo se mueve el cuerpo sin necesidad de mirarlo todo el tiempo. Según la revista médica Metabolic y la Institución Animal Flow, ese trabajo resulta central en este tipo de entrenamiento cuadrupedal, conocido también como QMT. Parece un detalle técnico, pero no lo es : cuando esa capacidad se entrena, el cuerpo responde mejor ante un desequilibrio y gana recursos para evitar caídas.

La ciencia empezó a mirar con más atención este método en los últimos años. Distintas investigaciones publicadas en The Science Behind Animal Flow señalan que esta práctica mejora la flexibilidad activa y el control neuromuscular. Dicho de un modo más simple: no se trata solo de poder estirarse más, sino de moverse con más precisión, más fuerza y más dominio. Y eso tiene un valor enorme en adultos mayores, sobre todo en quienes ya arrastran molestias en rodillas, caderas o espalda.

Uno de los datos más llamativos que aparecen en esos trabajos tiene que ver con ciertas posturas específicas, como Beast, que activan la zona media del cuerpo de forma muy intensa. Según los especialistas, ese tipo de movimiento puede implicar una activación del core hasta un 140% superior a la de ejercicios abdominales tradicionales. A eso se suma un fortalecimiento de muñecas, hombros y tobillos, sectores que con el paso del tiempo tienden a perder estabilidad. Jeff Buxton, entrenador estadounidense vinculado a Columbia University, sostuvo que las mejoras que genera este método pueden ser clínicamente significativas, incluso por encima de lo que ofrecen la caminata o algunos ejercicios convencionales.

Por qué puede ser útil después de los 65

La mayor virtud de esta disciplina no está en lo vistosa que pueda parecer, sino en cómo impacta sobre la vida cotidiana. Practicar movimientos que obligan a sostener posturas, coordinar brazos y piernas opuestas y controlar apoyos poco habituales entrena al sistema nervioso para reaccionar mejor. Eso después se traduce en acciones muy concretas: girar sin perder estabilidad, agacharse con más confianza, corregir un paso en falso antes de una caída.

También hay otro punto interesante. La complejidad de los movimientos exige atención, memoria y coordinación, de modo que el trabajo no queda solo en lo físico. Hay una estimulación cognitiva que acompaña el esfuerzo corporal. Según el equipo de Buxton, con dos sesiones semanales ya pueden aparecer mejoras reales en resistencia, agilidad y capacidad motriz. No es una receta mágica, claro. Pero sí una herramienta que, bien adaptada, puede ayudar a atravesar el envejecimiento con más autonomía.

Cómo empezar sin exigirse de más

Quienes recomiendan este método insisten en algo: no hace falta tener experiencia previa ni una condición física destacada. Se puede empezar de forma gradual, con movimientos simples y tiempos cortos. Lo importante es incorporar la técnica de manera segura y no apurarse. En ese punto, el acompañamiento de instructores certificados o de material bien guiado puede marcar una diferencia importante para evitar molestias o malas posturas.

Animal Flow no busca convertir a los mayores en atletas. Va por otro lado. Lo que ofrece es una manera de volver a conectar con el cuerpo y recuperar funciones que a menudo se resignan demasiado pronto. Equilibrio, elasticidad, fuerza para sostenerse mejor. Cosas básicas, sí. Pero también decisivas. Porque en muchos casos no se trata solo de moverse más, sino de volver a moverse sin miedo.