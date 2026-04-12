Después de los 50: la rutina de 5 minutos que fortalece abdomen y mejora la postura

Ganar fuerza y definición después de los 50 es posible con la rutina de ejercicio correcta. No es necesario pasar horas entrenando, sino que con un entrenamiento corto de 5 minutos y 3 ejercicios que trabajen todos los músculos del abdomen es más que suficiente.

La rutina que te vamos a compartir a continuación requiere de una mancuerna. Pero si no tienes puedes usar una botella de agua de 1.5L o 2L, un bidón de detergente con asa o una mochila pequeña con un par de libros dentro.

Los ejercicios se deben realizar 10 veces, uno tras otro. Repite el circuito sin parar hasta completar 5 minutos.

El primer movimiento es el swing con mancuerna para activar glúteos, espalda y core.

El primer paso es sujetar el objeto con ambas manos frente a ti y separar los pies un poco más que el ancho de tus hombros. Flexiona ligeramente las rodillas e inclina la cadera hacia atrás. Balancea el objeto entre las piernas y luego, con un empuje explosivo, llévalo hacia adelante hasta la altura del pecho.

La rutina de ejercicio para marcar cintura y abdomen Foto: Unsplash La rutina corta para hacer en casa. Archivo

El segundo ejercicio es el leñador, ideal para los oblicuos y la cintura.

Para ello sujeta la mancuerna o una botella con ambas manos. Empieza con el peso cerca de un hombro. En un movimiento diagonal y controlado, baja el peso hacia la cadera del lado opuesto, rotando ligeramente el tronco.

Hay que realizar 5 repeticiones de una lado y 5 del otro.

abdomen plano La rutina se puede repetir hasta 3 veces por semana. Archivo.

Por último se encuentra el Buenos días, clave para fortalecer la postura y la zona lumbar.

Sujeta con un objeto pesado contra tu pecho (como si le dieras un abrazo). Con los pies al ancho de las caderas y las rodillas apenas flexionadas, inclina el torso hacia adelante manteniendo la espalda completamente recta. Baja hasta que sientas un ligero estiramiento en la parte trasera de tus piernas. Regresa a la posición inicial apretando los glúteos.