¿Barriga colgante? El ejercicio de 15 segundos que los expertos recomiendan para lograr un abdomen plano

En el mundo fitness hay opciones para lograr un abdomen plano. Es posible gracias a un sencillo ejercicio.

Tener un abdomen de acero es uno de los objetivos que más persiguen algunas personas. Lo que se conoce como “barriga colgante” o "delantal abdominal" es difícil de eliminar. Sin embargo, existe un ejercicio de quince segundos que será de gran ayuda.

El ejercicio para un abdomen plano Si bien la alimentación equilibrada es uno de los pilares fundamentales, hay ejercicios que están diseñados para fortalecer la musculatura profunda, mejorar la postura y devolver la tensión a la zona media.

Contrariamente a lo que se cree, hacer los abdominales clásicos no es la solución para el abdomen bajo. La clave está en trabajar el transverso del abdomen, un músculo profundo que actúa como una faja natural del cuerpo.

Gemini_Generated_Image_uc62auc62auc62au Plancha isométrica, un ejercicio muy efectivo. Fuente. IA Gemini. Se trata de un ejercicio heredado del yoga que es infalible para reducir la cintura y fortalecer la pared abdominal interna. Se puede realizar de pie o en cuadripedia. Exhalar todo el aire de los pulmones y sin inhalar “succionar” al abdomen hacia adentro intentando que el ombligo toque la columna. La presión se debe mantener al menos 15 segundos y se repite quince veces.

Otra opción es la plancha isométrica con retroversión pélvica. Hay que ubicarse en posición de tabla sobre los antebrazos, contraer los glúteos y empujar la pelvis ligeramente hacia adelante. Esto permitirá activar intensamente la parte inferior del recto abdominal. Se aconsejan tres series de 30 a 45 segundos.