Con estos sencillos ejercicios físicos se puede mejorar la memoria, según la ciencia
Los ejercicios aeróbicos funcionan como un potente fertilizante para la memoria, además de quemar calorías.
A veces las personas tienen lagunas mentales y olvidan nombres o se esfuma la lista de compras que recordaban. Sin embargo, la solución no está en repetir la información muchas veces sino en hacer algunos ejercicios aeróbicos con el cuerpo.
Ejercicios para mejorar la memoria
Las investigaciones científicas revelaron que el ejercicio aeróbico, además de quemar calorías, funciona como un potente fertilizante para la memoria. El hipocampo es una región cerebral crítica para el aprendizaje. Está comprobado que realizar cardio moderado varias veces a la semana aumenta físicamente su tamaño, pero también se trata de electricidad.
El estudio liderado por la neurocientífica, Michelle Voss, que usó electrodos para observar el cerebro “en vivo” mostró que hay una explosión de ondas cerebrales eléctricas que funcionan como el sistema de empaque y almacenamiento de recuerdos. El ejercicio sincroniza con esas ondas permitiendo que el cerebro pueda consolidar información de manera más eficiente.
Hay que saber que no todos los momentos rinden igual. La ciencia aconseja una estrategia para maximizar la retención. Algunos estudios señalan que hacer ejercicio cuatro horas después de aprender algo nuevo mejora la recuperación de esa información.
Una caminata enérgica o una ráfaga de bicicleta activan la memoria, mientras que los ejercicios de estiramiento no mostraron el mismo beneficio cognitivo. Por otro lado, una sola sesión de entrenamiento eleva la dopamina y mejora la concentración por dos horas.
Asimismo, existe una proteína vital denominada BDNF (Factor neurotrófico derivado del cerebro), que es la encargada de formar nuevas conexiones neuronales. Cuanto mejor sea la condición física y mayor la masa muscular, más BDNF produce tu cuerpo en cada sesión.
"Si te mantienes activo durante seis semanas, los beneficios cerebrales que obtendrás en cada sesión posterior serán cada vez mayores", explicó la investigadora Flaminia Ronca: