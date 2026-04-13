Ni caminar ni correr: estos son los 3 ejercicios que realmente fortalecen los huesos

Una rutina con ejercicios ideales para aumentar la fuerza en músculos y disminuir la pérdida de densidad ósea.

El entrenamiento regular es fundamental para tener huesos fuertes y no perder su densidad con el paso del tiempo. Al aplicar una tensión controlada con ejercicios de fuerza, se estimula el fortalecimiento y la reconstrucción de los huesos.

Antes de comenzar, se recomienda consultar con un médico para evitar inconvenientes. Si tienes diagnóstico de osteoporosis, algunos ejercicios pueden ser peligrosos para ti.

Intrucciones para hacer los ejercicios Realiza cada movimiento en tres series de 45 segundos, descansando de 30 a 90 segundos entre cada serie. Y para los ejercicios con peso, se deben elegir pesos desafiantes pero que permitan respetar la técnica.

Huesos fuertes Los ejercicios clásicos que fortalecen los huesos y tonifican los músculos. Shutterstock La rutina corta que evita huesos débiles La sentadilla es un ejercicio clásico.

Colócate de pie con los pies separados al ancho de caderas y sujeta una pesa u objeto pesado delante del pecho con ambas manos, con los codos apuntando hacia el suelo.

Lleva las caderas hacia atrás y dobla las rodillas para bajar a una posición de sentadilla.

Empuja con todo el pie y usa la fuerza de los glúteos para volver a la posición de pie. La zancada inversa fortalece las piernas. Al realizar el movimiento hacia atrás, se reduce la presión en la rodilla y se mejora la activación del glúteo.