¡No resignes sabor! Pan nube lleno de proteínas y sin harinas para que sigas elegir cuidarte
Descubre una de las mejores recetas de la cocina saludable: pan nube sin harinas, esponjoso, fácil de hacer y perfecto para cualquier momento.
El pan nube es una de las recetas más populares entre quienes buscan alternativas ligeras al pan tradicional. Con una textura suave y esponjosa, esta preparación destaca por ser una opción práctica y deliciosa para desayunos, meriendas o para acompañar comidas sin recurrir a ingredientes convencionales. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina saludable, el pan nube se ha convertido en una alternativa muy valorada por elaborarse sin harinas y con muy pocos ingredientes. Prepararás un pan liviano y versátil siguiendo unos pasos sencillos y obteniendo un resultado sorprendente.
FICHA
Ingredientes
- 3 huevos
- 100 g de queso crema
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Precalentá el horno a 150 °C. Separá las claras de las yemas y mezclá las yemas con el queso crema hasta obtener una preparación homogénea.
- Batí las claras a punto nieve y agregá el polvo de hornear. Incorporalas a la mezcla anterior con movimientos envolventes.
- Formá pequeños discos sobre una placa para horno forrada con papel manteca.
- Horneá durante 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados. Dejá enfriar unos minutos antes de servir.