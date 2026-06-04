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¡No resignes sabor! Pan nube lleno de proteínas y sin harinas para que sigas elegir cuidarte

Descubre una de las mejores recetas de la cocina saludable: pan nube sin harinas, esponjoso, fácil de hacer y perfecto para cualquier momento.

Candela Spann

Pan nube sin harinas, una de las recetas más fáciles de la cocina saludable

Pan nube sin harinas, una de las recetas más fáciles de la cocina saludable

Shutterstock

El pan nube es una de las recetas más populares entre quienes buscan alternativas ligeras al pan tradicional. Con una textura suave y esponjosa, esta preparación destaca por ser una opción práctica y deliciosa para desayunos, meriendas o para acompañar comidas sin recurrir a ingredientes convencionales. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina saludable, el pan nube se ha convertido en una alternativa muy valorada por elaborarse sin harinas y con muy pocos ingredientes. Prepararás un pan liviano y versátil siguiendo unos pasos sencillos y obteniendo un resultado sorprendente.

FICHA

Tiempo de cocción
25 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Saludable

Ingredientes

  • 3 huevos 3 huevos
  • 100 g de queso crema 100 g de queso crema
  • 1 cucharadita de polvo de hornear 1 cucharadita de polvo de hornear
Pasos
  • Precalentá el horno a 150 °C. Separá las claras de las yemas y mezclá las yemas con el queso crema hasta obtener una preparación homogénea.
  • Batí las claras a punto nieve y agregá el polvo de hornear. Incorporalas a la mezcla anterior con movimientos envolventes.
  • Formá pequeños discos sobre una placa para horno forrada con papel manteca.
  • Horneá durante 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados. Dejá enfriar unos minutos antes de servir.

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